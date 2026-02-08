دار الأركان السعودية تعلن استرداد صكوك إسلامية بقيمة 400 مليون دولار

كشفت نتائج شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) بالعام 2025، تراجع صافي الأرباح بنسبة 12.01%، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، لانخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، هبط صافي الربح إلى 855.32 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 972.03 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح في عام 2025، يعود إلى انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس، ذولك على الرغم من ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2025 تراجع الربح التشغيلي إلى 890.43 مليون ريال مقابل مليار ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بتراجع نسته 11.01%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 19.25% في عام 2025، إلى 8.1 مليار ريال، مقارنة بـ 10.04 مليار ريال، بالعام السابق، وذلك نتيجة انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس والمنتجات الثانوية نتيجة لأعمال الايقاف المجدولة لمرفق ينبع.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، عن النصف الثاني من عام 2025م، بقيمة 588.91 مليون ريال، بما يعادل 3.5 ريال للسهم، تمثل 35% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة (والذي سيتم تحديده لاحقًا)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع في وقت لاحق.