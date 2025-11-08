شاهد بالصور والفيديو.. المذيعة السودانية الحسناء جدية عثمان تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

خطفت المذيعة السودانية, المعروفة جدية عثمان, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المذيعة الحسناء قامت بنشر صور قامت بتجميعها في مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من متابعيها. واستعرضت مذيعة التلفزيون القومي, وقناة الهلال, السابقة جمالها بالصور التي قامت بتجميعها وظهرت خلالها بإطلالة وصفها الجمهور بالملفتة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

