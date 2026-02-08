الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 8 فبراير 2026 11:15 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةتنويه هام من منصة الخدمات المنزلية بشأن وصول العاملة بعد إلغاء العقد

تنويه هام من منصة الخدمات المنزلية بشأن وصول العاملة بعد إلغاء العقد

أصدرت مؤخراً منصة الخدمات المنزلية داخل المملكة العربية السعودية عبر منصتها الرئيسية، بعض التنبيهات الهامة التي تخص وصول العمالة بعد إلغاء العقد، حيث أوضحت أنه ليس من الممكن استرجاع الرسوم الخاصة بتأشيرة وصول العاملة إذا وصلت بعد إلغاء العقد والتي تقدر بقيمة 2000 ريال سعودي، ولكن يكمن الحل في إصدار تأشيرة بديلة وذلك عن طريق برنامج حساب مواطن عبر الإنترنت، وهنا دورنا في توضيح ما يجب أن تقوم به لاستقدام العمالة.

وصول العاملة بعد إلغاء العقد

بعد تزايد التساؤلات حول نقل كفالة العمالة من الكثير من المواطنين السعوديين، أوضحت منصة مساند عبر منصتها الرئيسية أنه لا يمكن فعلياً رد الرسوم الخاصة بوصول العاملة بعد إلغاء العقد أو استردادها بشكل نهائي، وفي حالة وجود الرغبة لنقل كفالة العمالة لابد من الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية أولاً، وبالأخص إذا كان من يملك العمل أو صاحب العمل غير موجود على قيد الحياة.

خطوات استقدام العمالة المنزلية

قدمت منصة خدمات العمالة المنزلية كافة الخطوات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية وتكون هذه الخطوات كما يلي:-

التوجه مباشرة لمنصة مساند من هنا.

حدد نوع الاستقدام الذي تريده ، ثم اضغط عليه، سواء كان عامل بالاسم أو بالمواصفات.

ثم اختر مقدم الخدمة، بالإضافة إلى اختيار إمكانية الفرز والتصنيف.

اضغط بعد ذلك على استلام العروض، وهو الشامل على راتب العامل المستحق.

ويتم بذلك إنشاء العقد عبر منصة مساند والتي يتم الدفع عن طريقها.

يختار العامل طريقة الدفع التي تناسبه، سواء كانت هذه الطريقة بالفيزا أو بالبطاقة البنكية أو عن طريق ماستر كارد.

وهنا يتم انتهاء الطلب ويمكن متابعته عن طريق مساند.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض التنويه الهام الصادر من منصة الخدمات المنزلية الذي يخص وصول العاملة بعد إلغاء العقد، وقد استوفينا أيضا في مقالنا كافة الخطوات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية التي يتم تنفيذها على موقع مساند التابع لحساب مواطن في المملكة العربية السعودية والتي تم إدراجها بشكل تفصيلي.