أرباح لوبريف السعودية تتراجع لـ 855.32 مليون ريال بالعام 2025 وتوصية بتوزيع 3.5 ريال للسهم

ارتفعت أسعار فول الصويا في بورصة شيكاغو يوم الجمعة على نحو طفيف، مع متابعة الأسواق لتأثير وفرة الإمدادات العالمية، لتتراجع من أعلى مستوى لها خلال شهرين الذي سجلته بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الصين ستزيد مشترياتها من الصويا الأميركية.

وكانت عقود فول الصويا قد سجلت أعلى مستوى لها خلال شهرين يوم الأربعاء بعد أن نشر ترامب تغريدة مفادها أن الصين «رفعت حصة الصويا إلى 20 مليون طن» للموسم الحالي، في إشارة إلى أن بكين قد تشتري 8 ملايين طن إضافية من فول الصويا الأميركي في 2025/26، إلى جانب حوالي 12 مليون طن تم حجزها منذ هدنة التجارة في أواخر أكتوبر.

وقال جوش لورانس، مستشار في IKON Commodities: «ستظل التقلبات سمة مميزة لسوق فول الصويا لفترة من الوقت. وبالتأكيد، يأمل المزارعون الأميركيون أن تلتزم الصين فعليًا ببرنامج الشراء المعزز».

ويواجه مستوردو الصويا الصينيون تكاليف أعلى بكثير لاستيراد الشحنات الإضافية من الولايات المتحدة، في حين أن الإمدادات المنافسة من البرازيل أرخص بكثير خلال موسم الذروة للتصدير.

ومع ذلك، قد تمثل المشتريات الإضافية من فول الصويا الأميركي مجرد إيماءة سياسية من بكين، رغم ارتفاع التكاليف، قبل زيارة ترامب المخطط لها إلى الصين في أبريل، وفقًا للمحللين. ومن المتوقع أن تعتمد الصين، أكبر مشترٍ لفول الصويا الأميركي، بشكل كبير على الصويا البرازيلي في النصف الأول من 2026.

ومن المتوقع أن تنتج البرازيل، أكبر دولة منتجة ومصدرة لفول الصويا في العالم، 181.6 مليون طن متري في موسم 2025/26، حسبما أفادت شركة الاستشارات StoneX يوم الاثنين، مع رفع توقعاتها بنسبة 2.3% عن توقعات يناير.

وأضاف المحللون أن تحسن الأحوال الجوية في منطقة بحر الأسود ساهم في كبح أسعار القمح، بينما راقب التجار الطقس البارد الشديد في الولايات المتحدة وأحزمة الإنتاج الروسية، لكن من المتوقع أن يغطي الثلج معظم الحقول، مما يحد من احتمالية حدوث خسائر كبيرة في المحاصيل.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري باتروشيف، يوم الخميس إلى أن معظم المحاصيل في روسيا كانت في حالة طبيعية تقريبًا.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 1.0% إلى 4.30 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.2% إلى 11.15 دولار للبوشل.

القمح

وانخفضت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 0.8% إلى 5.29 دولار للبوشل.