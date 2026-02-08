مناوي يشيد بالمجهودات التي تقوم بها ولاية الخرطوم في الإعمار

ثمَّن حاكم إقليم دارفور، رئيس اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية مني أركو مناوي، مجهودات حكومة ولاية الخرطوم في الإعمار وتهيئة بيئة العودة للمواطنين وتطبيع الحياة.

وحيا، خلال لقائه اليوم، بوالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، بحضور أعضاء لجنته الأمنية، وصمود حكومة ولاية الخرطوم ومساعيها الحثيثة في الإعمار وتهيئة بيئة العودة للمواطنين وتطبيع الحياة، والتي أصبحت مهيأة بما قُدِّم من خدمات وأمن، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار مشاركة الكتلة الديمقراطية في إعادة الإعمار والتعافي بالولاية.

وقال إنّ البلاد تحتاج لخطاب التغيير بالاستفادة من الدروس التي خلَّفتها الحرب وفتح الخطاب السياسي وإعطاء الفرصة للشباب من أجل التجديد، باعتبارهم الفئة الأقدر على تحديد مستقبل البلاد حتى يعيشوا في وضع أفضل.

وقال إنّ من الرسائل التي ترسلها الكتلة ضرورة مقاومة المد الأجنبي بالمواقف الثابتة، مؤكدًا أن السودان سيعود أفضل مما كان، وأن الولاية قادرةٌ على توفير المناخ الملائم للمواطن، شاكرًا الوالي للجهد الذي بُذل، مجددًا الدعوة للسودانيين للعودة إلى الخرطوم.

وأكد أعضاء الكتلة إسهامهم في مرحلة الإعمار والتعافي والتأكيد على العودة للخرطوم، وأبدى أعضاء الكتلة عددًا من الملاحظات والمقترحات الداعمة لمسيرة حكومة الولاية فيما يُقدَّم للمواطن من خدمات، مطالبين القوى السياسية بدعم المجهودات التي تضطلع بها حكومة الولاية في الإعمار.

وحيا والي الخرطوم، مساعي الكتلة الديمقراطية، وقال إن الولاية مهتمة بمشاركة الجميع في تحرير أرض الوطن من دنس الميليشيا المتمردة التي دمرت بنياته التحتية.

وقال: في هذه المرحلة نحتاج للبرامج والتفكير المبكر بعد الحرب، مشيرًا إلى تجربة الولاية في إزالة السكن العشوائي والمعالجات والحلول التي تمت، والتي تتعلق بحقوق المواطن، إضافةً للمعالجات التي اتخذت تجاه وسط الخرطوم والتصاميم التي تتسم برؤية جديدة.