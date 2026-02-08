أعلن قائد ميداني بالدعم السريع, يتنمي لقبيلة “المسيرية”, انشقاقه عن مليشيا الدعم السريع, وتعهد بسحب كل أبناء القبيلة من صفوف المليشيا. وبحسب مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فقد أكد القائد الميداني, عودته للحق والإنحياز للوطن والقتال ضمن صفوف القوات المسلحة. كما أقسم على المصحف الشريف, بأنه سيسعى على سحب أبناء قبيلته من المليشيا وسيساعد على سحب أبناء القبائل الأخرى من الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء “المسيرية” يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.