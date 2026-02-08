شكرا لقرائتكم خبر اختتام أعمال كونغرس الروماتيزم الخليجي 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أعمال كونغرس الروماتيزم الخليجي 2026، التي عقدت خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير 2026م، بتنظيم الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم، ومشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، وعدد من القيادات الصحية من مختلف القطاعات، لمناقشة أحدث المستجدات العلمية في تشخيص وعلاج أمراض الروماتيزم.

وشهد المؤتمر تميزا نوعيا من خلال إقامة مؤتمرين علميين منفصلين؛ أحدهما مخصص لروماتيزم الكبار، والآخر لروماتيزم الأطفال، دعما للتخصصات الدقيقة ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمختلف الفئات العمرية، بالتعاون مع المجموعة العربية لروماتيزم الأطفال.

وتضمن المؤتمر عددا من المحاور العلمية التي تسهم في تطوير وتحسين الخدمات الصحية بالمملكة، أبرزها التطورات العلاجية الحديثة في مرض الروماتويد والتهابات العمود الفقري، والتحديات التشخيصية في التهابات الأوعية الدموية، وعلاج الذئبة العصبية وذئبة الكلى، إضافة إلى ورش عمل متخصصة، وندوة لأطباء الأسرة والباطنة، ودورة تدريبية للتمريض، وورش حول مستقبل نظام الرعاية الصحية وجودة الخدمات، والتخصص الدقيق في علاج الأمراض الروماتيزمية.

وفي إطار دعم البحث العلمي، واصلت الجمعية احتفاءها بأبحاث الأطباء الشباب للسنة السادسة على التوالي، بهدف تشجيع الابتكار العلمي وتمكين الكفاءات الطبية الوطنية.

وأكدت رئيسة المؤتمر ورئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان محمد الريس، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات والتطورات العلمية في علاج الأمراض الروماتيزمية، وتعزيز مفهوم الرعاية الصحية المبنية على البراهين، ودورها في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمملكة، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى من خلال المؤتمر إلى تعزيز القدرات التشخيصية والعلاجية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة المملكة كنموذج رائد في القطاع الصحي على المستويين الإقليمي والدولي.