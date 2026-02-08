شكرا لقرائتكم خبر «الترفيه» أسلوب حياة لصناعة الإبداع في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت جازان مفهوم الترفيه بوصفه نشاطا عابرا، لتجعله أسلوب حياة يوميا يتقاطع فيه الوعي بالتجديد، ويضع الإنسان في صدارة مشهد التنمية وجودة الحياة، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت الترفيه رافدا من روافد الازدهار الوطني.

وخلال الأعوام الأخيرة، تحولت المنطقة إلى فضاء مفتوح للتجربة والتعبير، حيث تلتقي الفنون بالثقافة، والطبيعة بالمدينة، في مشهد يعكس تنامي وعي المجتمع المحلي بدور الترفيه بوصفه قيمة إنسانية واقتصادية تسهم في صناعة الإبداع، وتوسع دائرة المشاركة المجتمعية والحراك الثقافي.

ويبرز مهرجان جازان في صدارة محركات هذا التحول، إذ أسهم في ترسيخ الترفيه كحالة معيشة، عبر ما يقدمه من برامج ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة، تجمع بين العروض الشعبية، والفنون المعاصرة، والمسرح، والموسيقى، والأنشطة العائلية، ليغدو منصة جامعة تحتفي بالإنسان والمكان، وتعيد تقديم هوية جازان بروح حديثة.

وفي قلب هذا المشهد، تحضر السينما الحديثة بوصفها أحد ملامح التحول في الحياة الحضرية، متجاوزة كونها صالات عرض إلى منصات ثقافية تُسهم في تشكيل الذائقة البصرية وفتح مسارات إبداعية جديدة أمام الشباب، فيما تمثل المقاهي الثقافية امتدادا لهذا الوعي، كفضاءات للحوار تجمع بين القهوة والفكر والفن، وتقدم تجربة ترفيهية راقية تعزز التواصل المجتمعي.

وتنبض المراكز الترفيهية والمجمعات التجارية بحيوية تعكس روح المدينة المعاصرة، حيث تتكامل تجارب التسوق مع المقاهي العصرية ومناطق ألعاب الأطفال، في مشهد يحتفي بالأسرة ويعيد تعريف الترفيه اليومي بوصفه تجربة متكاملة تتداخل فيها الراحة مع المتعة.

كما تشكل الواجهات البحرية والحدائق العامة امتدادا طبيعيا لهذا النمط المعيشي، إذ تتحول الممرات المفتوحة ومناطق المشاة إلى مساحات نابضة بالحركة، يجتمع فيها الناس لممارسة الرياضة، أو التنزه، أو الاستمتاع بلحظات هادئة على إيقاع البحر، في صورة تعكس توازن الحياة بين الصحة والجمال والاستجمام.

ويكشف هذا التنوع عن مشهد حديث للترفيه في جازان، إذ يتحول الفرح إلى ممارسة يومية، وتصنع الفعاليات والمهرجانات ذاكرة جماعية حاضرة، تثري تفاصيل الحياة وتمنح المكان هويته المتوهجة.

ويؤكد عدد من المواطنين أن الترفيه في جازان بات جزءا من أسلوب حياتهم اليومي، حيث يجدون في المهرجانات، والسينما، والمقاهي، والواجهات البحرية، والحدائق العامة مساحات للراحة والتواصل، ومتنفسا يعزز التوازن النفسي والاجتماعي، ويسهم في بناء بيئة جاذبة للأسرة والشباب، انعكست إيجابا على جودة الحياة في المنطقة.