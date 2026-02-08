تكنولوجيا: لقطة مسربة تكشف تصميم كاميرا Oppo Find X9 Ultra الجديدة بالتعاون مع Hasselblad

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن رأينا بالفعل جزءاً من الواجهة الأمامية ومحول التقريب الجديد لهاتف Oppo Find X9 Ultra، تم الآن رصد الجهة الخلفية للهاتف في لقطة مسربة جديدة تكشف عن إعداد كاميرا “Hasselblad” المنتظر. ورغم وجود غطاء واقٍ، إلا أن هذا التسريب الجديد يعزز صحة التصميم المتوقع للكاميرا.

وبينما لا يزال تصميم هاتف المنافس Vivo X300 Ultra مجهولاً تماماً، ظهر Oppo Find X9 Ultra في العلن أكثر من مرة. فقد ظهر محول التقريب الجديد في عدة لقطات تجسسية، وتلا ذلك تسريب لتصورات التصميم (Renders)، رغم أن شركة أوبو وصفت تلك الصور بأنها مزيفة في وقت لاحق.

والآن، تم تصوير الهاتف الرائد القادم بكاميرا “Hasselblad” مرة أخرى، حيث نُشرت الصورة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية “Weibo”. وكما جرت العادة، كان الهاتف مغطى جزئياً بغطاء واقٍ، لكن يمكن رؤية الفتحات والكاميرات الخلفية الأربع بوضوح داخل نتوء دائري. وكما هو الحال في Find X8 Ultra، توجد كاميرا في كل جانب، وهو ما يتطابق مع التصورات المسربة سابقاً، بينما يقع فلاش LED مجدداً في الزاوية اليسرى العليا.

علاوة على ذلك، يظهر زر على الجانب الأيمن من وحدة الكاميرا. ومن المتوقع إطلاق Oppo Find X9 Ultra، مثله مثل Vivo X300 Ultra، في الصين خلال شهر مارس 2026، وقد يتم إطلاقه عالمياً في وقت لاحق.

وبناءً على التسريبات، نتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل (بمستشعر Sony LYT-901 قياس 1/1.12 بوصة)، كما يُتوقع أن تستخدم كاميرا البيريسكوب للتقريب 3x مستشعراً بدقة 200 ميجابكسل أيضاً (قياس 1/1.4 بوصة). وأخيراً، ستكون الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا البيريسكوب الثانية أصغر حجماً بشكل ملحوظ، لكن الأخيرة قد توفر تقريباً بصرياً 10x لأول مرة في هاتف ذكي منذ إطلاق Samsung Galaxy S23 Ultra.

المصدر: