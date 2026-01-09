شاهد بالفيديو.. تمايلت بجسمها بطريقة مثيرة.. الفنانة الحسناء “مونيكا” تشعل حفل عيد ميلادها بوصلة رقص فاضحة والحاضرون يشعلون حماسها: (الوز عوام)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة السودانية, الحسناء مونيكا روبرت, أثار ضجة واسعة وصاحبته تعليقات ساخرة ومنتقدة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المطربة الحسناء ظهرت في احتفال أقامه لها بالقاهرة, أصدقائها بمناسبة عيد ميلادها. مونيكا, أشعلت الإحتفالية بفاصل من الرقص الذي وصفه جمهور مواقع التواصل بالفاضح, حيث تمايلت بجسمها بطريقة مثيرة على أنغام أغنية “الوز عوام”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

