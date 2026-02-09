شكرا لقرائتكم خبر تأسيس شركة «طيران ناس سوريا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع طيران ناس، في دمشق اتفاقية مع هيئة الطيران المدني السورية لتأسيس شركة طيران تجاري جديدة تحت مسمى «طيران ناس سوريا» بملكية مشتركة بين الجانبين، على أن تبدأ أعمالها التشغيلية في الربع الرابع من العام الحالي 2026، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين السعودية والجمهورية العربية السورية والاتفاقيات الاستثمارية الاستراتيجية بين البلدين، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية، حيث ستمارس الشركة الجديدة نشاط النقل الجوي التجاري وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، وبما يتوافق مع أعلى متطلبات السلامة والأمن الجوي، على أن تستكمل جميع إجراءات الترخيص والتشغيل اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وستتوزع حصص الشركة بواقع 51% للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في الجمهورية العربية السورية، و49% لشركة طيران ناس، وسيتولى «طيران ناس سوريا» تشغيل رحلات جوية إلى عدد من الوجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، بما يدعم الحركة الجوية من وإلى سوريا، ويعمل على تعزيز الربط الجوي الإقليمي والدولي، وتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي.

وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الاستثمارات النوعية العابرة للحدود، مشيرا إلى أهمية قطاع الطيران كأحد الممكنات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وقال: تأسيس شركة طيران ناس سوريا يقدم نموذجا للتعاون الاستثماري البناء، مما يعزز التكامل الاقتصادي وربط الأسواق، ويدعم مستهدفات التنمية من خلال تطوير البنية التحتية للنقل الجوي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعزز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر هشام الحصري «يمثل تأسيس شركة طيران ناس سوريا خطوة استراتيجية ضمن رؤية وطنية شاملة لإعادة بناء وتطوير قطاع الطيران المدني في سوريا على أسس اقتصادية وتنظيمية حديثة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة، واستدامة التشغيل، وتحفيز الاستثمار، وخدمة المسافرين، حيث تعكس هذه الشراكة توجه الدولة نحو نماذج تعاون ذكية مع شركاء إقليميين موثوقين، تضمن نقل الخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الربط الجوي لسوريا مع محيطها الإقليمي والدولي، بما يدعم التعافي الاقتصادي ويواكب أفضل الممارسات العالمية في صناعة النقل الجوي.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة طيران ناس عايض الجعيد إلى مواصلة الشركة رسم استراتيجياتها الهادفة للنمو والتوسع الدولي، مبينا أن هذه لحظة تاريخية في مسيرة الشركة، ونموذج استثماري بشراكة واعدة مع الجمهورية العربية السورية.

وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس بندر المهنا إلى أن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في استراتيجية طيران ناس وأدائها المالي، مما يعزز من ثقة المستثمرين، مشيرا إلى نقل تجربة الشركة في الطيران الاقتصادي إلى السوق السوري، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي لسوريا على الصعيد الإقليمي والدولي، في ظل الموقع الجغرافي المميز للحركة الجوية.

ويشغل طيران ناس 23 رحلة أسبوعيا من الرياض وجدة والدمام إلى دمشق، بواقع رحلتين يوميا من الرياض، ورحلة يوميا من جدة، ورحلتين أسبوعيا من الدمام، فيما أعلن إطلاق أول رحلاته المباشرة بين الرياض ودمشق في الخامس من يونيو 2025، ليضيف العاصمة السورية إلى شبكته المتنامية، وليصبح أول ناقل جوي سعودي يستأنف تشغيل رحلاته المنتظمة إلى دمشق.