ائتلاف أكوا وشركة نقل المياه يوقع اتفاقية تطوير مشترك مع وزارة الطاقة السورية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة أكوا، وهي أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك بين وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية من جهة وائتلاف «أكوا» مع شركة نقل المياه (WTCO) في السعودية. وتشكل هذه الاتفاقية بداية للدراسات التمهيدية لدعم تقييم وتطوير مشاريع تحلية المياه ونقلها داخل الجمهورية العربية السورية، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمن المائي طويلة الأجل للدولة

وبموجب اتفاقية التطوير المشترك، سوف يجري الطرفان دراسات فنية وتجارية ودراسات جدوى خلال مرحلة التطوير. وتشمل هذه الدراسات تقييم الطلب على المياه، وتقييم موارد المياه المتاحة، ومراجعة حلول التحلية ونقل المياه المحتملة. وتهدف هذه الدراسات إلى دعم تقييم مشاريع تحلية مياه البحر بسعة إجمالية تصل إلى 1.2 مليون م2 يوميا، إلى جانب البنية التحتية اللازمة لنقل المياه والمرافق المساندة. وسيدعم هذا النهج المرحلي اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التنمية المستقبلية، مع الاستفادة من خبرة أكوا في تحلية المياه ونقلها وتشغيلها وتمويل المشاريع

وصرح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا، قائلا: تتمتع أكوا بسجل حافل في تطوير وتنفيذ مشاريع تحلية ونقل المياه واسعة النطاق حول العالم، ما يسهم في مساعدة الدول على تأمين مياه موثوقة وبأسعار تنافسية لشعوبها. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتطبيق هذه الخبرة لدعم الأمن المائي طويل الأمد في سوريا، وذلك من خلال نهج منظم ومرحلي يركز على الدقة الفنية والجدوى والاستدامة. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع وزارة الطاقة لتقييم الحلول التي من شأنها تعزيز البنية التحتية للمياه ودعم التنمية المستقبلية.

وقعت اتفاقية التطوير المشترك بحضور ممثلين عن وزارة الطاقة السورية وائتلاف أكوا مع شركة نقل المياه، ما يعكس الجهود المتواصلة للنهوض بحلول مستدامة لقطاع المياه وتعزيز البنية التحتية للمياه بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.