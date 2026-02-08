ما هي رسوم مخالفة الوقوف الخاطئ في السعودية 1447والخطوات اللازمة لسدادها

الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 8 فبراير 2026 09:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةما هي رسوم مخالفة الوقوف الخاطئ في السعودية 1447والخطوات اللازمة لسدادها

مع كثرة الازدحام المروري في شوارع السعودية مع تعطل خط سير المرور الأمر الذي يدفع البعض إلى الوقوف الخاطئ الأمر الذي يسبب حدوث ضرر وحوادث تلحق الأذى بأصحاب السيارات وكذلك المشاة خاصة لكون اغلب هذه الحوادث تكون خطيرة للغاية، لتجنب حدوث ذلك الحكومة السعودية قامت بفرض غرامة مخالفة على الوقوف الخاطىء في شوارع السعودية.

قيمة مخالفة الوقوف الخاطئ

تبلغ قيمة الوقوف الخاطئ في غير الأماكن المخصصة لأصحاب السيارات الوقوف بها الأمر الذي يسبب حدوث ازدحام وتعطل في سير المرور كما يلحق الضرر بالكثير من الأشخاص والسيارات، لذا تم تقرير غرامة تصل قيمتها من 100_150 ريال سعودي، الجدير بالذكر أن رجال المرور يمكنهم أن يقوم بتحرير المخالفة على الفور على منصة أبشر السعودية دون الحاجة إلى إيقاف صاحب المخالفة.

طريقة سداد مخالفة القبول الخاطئ

من ضمن الطرق التي يمكن استخدامها من أجل سداد قيمة مخالفة الوقوف الخاطئ أنه يمكن السداد بشكل إلكتروني وذلك من أجل التسهيل على صاحب المخالفة وعدم إضاعة وقت طويل في الطرق التقليدية، وتتمثل طريقة السداد في الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام سداد من هنا.

إدخال رقم المخالفة في المكان المخصص.

إدخال بيانات الحساب الشخصي للبنك أو بطاقة الائتمان على حسب إختيار العميل.

الضغط على كلمة سداد.

الجدير بالذكر أن عملية السداد تتم من خلال إدخال رقم المفوتر.

خطوات التقدم بطلب اعتراض على مخالفة الوقوف الخاطئ

متاح التقدم بطلب اعتراض على مخالفة الوقوف الخاطئ بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر السعودية من هما .

اختيار أيقونة أبشر أفراد.

إدخال بيانات الحساب والضغط على تسجيل الدخول.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار قسم خدمات المرور.

ومن بعد ذلك الإعتراض على المخالفات المرورية.

تحديد المخالفة التي يراد الاعتراض بخصوصها.

إدخال سبب الاعتراض والملاحظات.

الضغط على إرسال الطلب.

في الختام كن ضمن الطرق التي وفرتها الحكومة السعودية من أجل سداد قيمة مخالفة الوقوف الخاطئ في الشوارع السعودية أنه يمكن استخدام أي ماكينة صراف آلي لأي بنك سعودي وإدخال بطاقة الائتمان واتباع خطوات سداد قيمة المخالفة واختصام قيمتها.