تكنولوجيا: تسريب جديد يشير إلى أن جهاز بلايستيشن 6 قد يتميز بذاكرة وصول عشوائي سعة 30 جيجابايت، ولكن من المتوقع ارتفاع السعر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما لا يزال هناك متسع من الوقت قبل أن تعلن سوني رسمياً عن جهاز “PS6″، ظهر تسريب جديد يعطينا فكرة مبكرة عن حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي قد يقدمها الجهاز.

ولا تزال سوني بعيدة بعض الشيء عن الكشف الرسمي عن “PS6″، لكن التسريبات والشائعات بدأت بالفعل في رسم صورة أكثر وضوحاً. ومن المتوقع أن يصل الجهاز في وقت ما من عام 2026. وتشير بعض الشائعات إلى أن التصنيع سيبدأ في منتصف عام 2027، مع تخطيط لإصدار كامل في خريف 2027 أو أوائل 2028. والآن، كشف تسريب جديد عن تفاصيل حول مكون مهم: الذاكرة.

وتأتي أحدث المعلومات من “Kepler L2″، وهو مصدر معروف بمشاركة تسريبات موثوقة متعلقة بالأجهزة في الماضي. ووفقاً للتسريب، سيتميز “PS6” بذاكرة GDDR7 RAM سعة 30 جيجابايت، بزيادة قدرها 6 جيجابايت عما ادعته الشائعات السابقة. كما يزعم التقرير أن الذاكرة ستعمل على ناقل 160 بت (160-bit bus)، مما يوفر عرض نطاق ترددي للذاكرة يبلغ 640 جيجابايت/ثانية. ويستخدم هذا الإعداد وحدات ذاكرة سعة 3 جيجابايت، بإجمالي 10 وحدات موضوعة على اللوحة الأم. وإذا كانت هذه المعلومات دقيقة، فسيكون ذلك بمثابة ترقية كبيرة مقارنة بجهاز “PS5” الحالي، الذي يأتي بذاكرة GDDR6 RAM سعة 16 جيجابايت.

ومع ذلك، هناك عامل مهم يجب مراعاته؛ حيث تتعامل صناعة التكنولوجيا حالياً مع أزمة ذاكرة. فقد ارتفعت أسعار الذاكرة العشوائية بسرعة، ومن المتوقع أن تستمر قيود العرض للسنوات القليلة القادمة. وفي حين أن إضافة المزيد من الذاكرة ستفيد الأداء بشكل واضح، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى رفع التكلفة الإجمالية للجهاز.

وقد اقترح أحد المستخدمين أن سعة 20 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ستكون خياراً أكثر منطقية لجهاز “PS6″، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع تكلفة الذاكرة. وأضاف المستخدم أن الانتقال إلى 30 جيجابايت قد يضيف 100 دولار أخرى إلى السعر المقترح للجهاز. لكن “Kepler L2” اختلف مع هذا الرأي وادعى أن 20 جيجابايت لن تكون كافية للجهاز. ورغم إقراره بأن الذاكرة الإضافية قد تزيد التكلفة الإجمالية بمقدار 100 دولار، إلا أنه يعتقد أن سوني ستضطر ببساطة للتعامل مع التكلفة المرتفعة لأول عام أو عامين، حتى تبدأ أسعار الذاكرة في الانخفاض.

