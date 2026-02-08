مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول في ليلة درامية

في واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة، نجح مانشستر سيتي في خطف فوز قاتل من معقل غريمه ليفربول بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة حضوراً مصرياً بارزاً، حيث بدأ محمد صلاح بصفة أساسية مع “الريدز” حتى صافرة النهاية، بينما واصل عمر مرموش تثبيت أقدامه في تشكيلة بيب جوارديولا الأساسية قبل استبداله في الدقيقة 61 بالوافد الشاب ريان شرقي.

الشوط الأول جاء متكافئاً وحذراً، وكان مرموش قريباً من هز الشباك بكرة رائعة علت العارضة بقليل، بينما طالب صلاح بركلة جزاء إثر تدخل من برناردو سيلفا، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني الذي حبس الأنفاس تبدلت الأحوال؛ حيث افتتح المجرى دومينيك سوبوسلاي التسجيل لليفربول في الدقيقة 74، ليرفع سقف الطموحات لأصحاب الأرض. لكن شخصية البطل لدى “السيتي” ظهرت في الدقائق العشر الأخيرة، حيث أدرك برناردو سيلفا التعادل في الدقيقة 84.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن اللقاء يتجه للتعادل، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الضيوف في الدقيقة 93، انبرى لها القناص إيرلينج هالاند بنجاح، مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة جداً في صراع الصدارة.

ولم تخلُ الدقائق الأخيرة من “الجنون الكروي”؛ ففي الدقيقة (90+10)، استغل ريان شرقي تقدم الحارس أليسون وسدد كرة بعيدة المدى استقرت في الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف لوجود خطأ سبق اللقطة، وشهدت اللحظات ذاتها طرد صاحب هدف ليفربول سوبوسلاي، ليتأكد فوز السيتي في ليلة لن تُنسى.

ملخص المباراة في نقاط: