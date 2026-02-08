الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 8 فبراير 2026 10:09 مساءً - ما هي تكلفة إصدار رخصة قيادة سعودية 2026 وأهم 5 شروط لاستخراجها

على كل من يريد أن يحصل على مركبة خاصة به أن يقوم بمعرفة أن رخصة القيادة من أهم المتطلبات عند قيامك بتشغيل هذه المركبة داخل المملكة، ومن الشروط الأساسية أيضا أن يقوم صاحب المركبة بدفع جميع الرسوم الخاصة باستخراج رخصة القيادة، وسنقوم الآن بالتعرف على القيمة المالية لاستخراج رخصة قيادة.

التكلفة الخاصة بإصدار رخصة قيادة في السعودية

قامت حركة المرور بتحديد قيمة مالية لاستخراج رخصة قيادة، وتختلف هذه القيمة وفقا لعدد السنوات الاي ستظل الرخصة سارية بها، وتختلف كذلك من نوع مركبة إلى أخرى كالتالي:

الرسوم الخاصة باستخراج رخصة خاصة أو عامة لمدة سنة هي أربعون ريال سعودي، أما إذا كانت لمدة خمس أعوام فيتم دفع مئتي ريال سعودي.

الرسوم الخاصة بقيادة المركبات ذات الأشغال العامة هي مئة ريال سعودي إذا كانت يتفضل سارية لمدة سنة أما إذا كانت لمدة خمس سنوات فيتم دفع خمسمائة ريال سعودي.

إذا كانت رخصة خاصة بالدرجات النارية فيتم دفع عشرون ريال سعودي وهذا لمدة عام، أما إذا كانت لمدة خمس سنوات فيتم دفع مئة ريال سعودي.

ما هي الشروط الخاصة بإصدار رخصة قيادة في السعودية

توجد العديد من الشروط التي قامت حركة المرور بتحديدها، ويجب أن تكون مطابقة لكل من يريد الحصول على رخصة قيادة، ومن أهم هذه الشروط:

يجب ألا يقل عمر المتقدمة لاستخراج رخصة قيادة عن الثمانية عشر عاما. يجب أن يكون المتقدم حاصل على جميع الساعات الخاصة بالتدريب. يجب على المتقدم أن ينجح في الاختبارات السمعية وأيضا البصرية. يجب أن تتم عملية الفحص بشكل دوري للمركبة. يجب على المتقدم أن يقوم بدفع جميع المستحقات المالية المطلوبة عند استخراج رخصة قيادة.

ما هي المستندات المطلوبة عند التقديم على استخراج رخصة قيادة

توجد العديد من المستندات التي يتم تجهيزها من قِبل من يريد استخراج رخصة قيادة في السعودية، وهذه المستويات هي:

صورة بطاقة خاصة بالمتقدم وتكون سارية.

خمس صور خمسة × ستة ذات خلفية بيضاء ويشترط أن تكون حديثة.

على شهادة تثبت أن المتقدم قام باجتياز جميع الاختبارات الطبية.

ورقة تثبت بأنك قمت بدفع جميع المستحقات المالية المطلوبة.

في الآونة الأخيرة بدأت وزارة الداخلية بإصدار قرارات لحركات المرور المختلفة بأن تقوم بمتابعة رخصة القيادة الخاصة بجميع من يسير بسيارة أو أي مركبة في الطريق العام، وهذا حفاظا على أرواح المواطنين، وفي هذا المقال قمنا بالإجابة على معظم الأسئلة التي قد يتساءل عنها كل من يريد إصدار رخصة قيادة خاصة به، وقمنا بتوضيح أهم الشروط اللازم توافرها وكذلك المستندات التي على المتقدم أن يقوم بإحضارها عند قيامه في التقديم على استخراج رخصة القيادة.