الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 11:16 مساءً - حاسبة مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي في السعودي

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية حاسبة مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي في السعودية، حيث يتم استخدام حاسبة مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي في المملكة السعودية لكي يتمكن موظف القطاع العام من معرفة القيمة التقريبية للمعاش الذي يستحقه عند التقاعد من الخدمة، ومن خلال مقالنا اليوم سيتم عرض الكثير من التفاصيل عن حساب نهاية الخدمة لموظفي المؤسسات الحكومية في السعودية، كما يتم التعرف على طريقة حساب نهاية الخدمة للقطاع الخاص.

حاسبة مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي في السعودية

إن مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع العام تحسب عن طريق مضاعفة الراتب الأخير ست مرات، وذلك في غير حالة التقاعد المبكر، وتقدر المكافأة بأربعة أضعاف الراتب في حالة التقاعد المبكر، وسيتم حسابها كما يلي:

أولاً يتم الذهاب الذهاب إلى حاسبة الويب بشكل مباشر.

بعد ذلك يتم كتابة نوع العقد.

ثم يتم تحديد نوع العمل.

بعدها يتم كتابة سبب إنهاء العقد، أو ترك الوظيفة.

ثم يتم اختيار راتب العامل.

بعدها تحديد مدة العمل بالسنوات.

ثم الضغط على علامة يساوي باللون الأخضر.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص في السعودية

بعد ما تعرفنا على كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي في السعودية، سوف نتعرف الآن على كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص في السعودية من خلال النقاط التالية:

أولاً يتم الذهاب إلى حاسبه مكافأة نهاية الخدمة.

بعد ذلك يتم اختيار نوع العقد، ثم يتم تحديد سبب انتهاء عقد العَمل.

بعدها يتم كتابة الراتب، ثم يتم إدخال مدة العمل.

بعد ذلك يتم النقر على زر المساواة لعرض قيمة المكافأة.

كيفية حساب إكرامية نهاية الخدمة لموظف حكومي

يمكنك حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي على النحو التالي، على حسب لائحة الحقوق والمميزات المالية:

مكافأة نهاية الخدمة في حالة التّقاعد المبكر.

يتم حساب مُكافأة نهاية الخدمة في حالات التقاعد المبكر للموظف الحكومي عن طريق ضرب الراتب الأخير في أربعة.

مكافأة نهاية الخدمة في حالة التقاعد النظامي.

يمكنك احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع العام من خلال ضرب الراتب الأخير في أربعة، وذلك في حالة استكمال المدة النظامية، أو في حالة التقاعد التّقاعد لأي من الأسباب النظامية سوى التقاعد المبكر.

طريقة احتساب نهاية الخدمة في القطاع الخاص

تحسب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص على أساس راتب نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمسة الأولى، إضافة إلى راتب شهر كامل عن كل عام من السنوات التي تليها، وقد يحصل الموظف على أجزاء من المكافأة، أو المكافأة كاملة، أو لا يحصل على شيء بناءاً على الضوابط التالية:

الحصول على المكافأة كاملة.

يجب تقديم المكافأة كاملة للموظف في حالة انتهاء العمل نتيجة لانتهاء مدة العقد، أو إرادة صاحب العمل، حيث يتم تقديم المكافأة كاملة في حالة أن الموظف قد استقال بعد مرور مدة تبلغ 10 سنوات من العمل على الأقل، أو في حالة ترك الموظف العمل للأسباب المذكورة المادة الحادية والثمانين من قانون العمل.

كيفية حساب نهاية الخدمة في القطاع الخاص

الحصول على ثلثي المكافأة.

الموظف يحصل على ثلث مكافأة نهاية الخدمة في حالة أنه استقال بعد خدمة صاحب العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تبلغ عشر سنوات.

الحصول على ثلث المكافأة.

يلزم تقديم ثلثي مكافأة نهاية الخدمة إلى العامل إذا استقال، وذلك مع خدمته لدى صاحب العمل سنتين على الأقل، ولم تصل إلى خمس سنوات.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي من خلاله تم التعرف على كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي في السعودية، و حساب نهاية الخدمة للقطاع الخاص أيضاً.