نظام عقوبة التحرش في السعودية 2026 كيف تثبت جريمة التحرش في السعودية؟

نتحدث اليوم عن لائحة عقوبة التحرش في السعودية وكيفية إثبات المخالفة كونها من الموضوعات التي يكثر الحديث عنها بشكل مكثف في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، يرجع ذلك إلى الانتشار الملحوظ لتلك الظاهرة أو المخالفة التي تسبب ضررًا نفسيًا وجسديًا في بعض الحالات وهو ما جعل المشرع السعودي يضع رادع له وسنتعرف إليه من خلال موقعنا لحظات نيوز.

لائحة عقوبة التحرش في السعودية وكيفية إثبات المخالفة

حدد المشرع السعودي عند وضعه للقوانين التي ستسير وفقها الحياة بين المواطنين والمقيمين كذلك وكانت من بين القوانين التي تم وضعها ما يتعلق بمخالفات التحرش التي يمكن أن يتعرض لها البعض في وقت من الأوقات، بشكل آخر يمكن القول أنها طريقة رادعة بشكل كبير لمنع تلك المخالفات من الحدوث ولكن إن حدث عكس ذلك فإن الجاني يتعرض لعقوبات قوية ومنها ما يلي:

السجن لمدة تصل إلى العامين.

أو يتم دفع غرامة مالية تقترب من 100 الف ريال كحد أقصى.

عقوبة التحرش بشخص فاقد الوعي بالسعودية

من الممكن أن يصل الانحطاط الأخلاقي لدى البعض إلى مرحلة تسمح له بالتحرش بشخص وهو فاقد الوعي مسلوب الإرادة، وفي حالة إثبات تلك التهمة عليه والتي سنتعرف إلى طرق إثباتها لاحقًا يتم فرض عقوبات تكون كما يلي:

الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.

غرامة مالية تقترب من 300 الف ريال.

تسري العقوبات تلك على بعض الحالات الأخرى منها التحرش بشخص كامل الإرادة للمرة الثانية، أو أن يكون المجني عليه حالة من ضمن الحالات التالية:

من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحت تأثير أزمة أو كارثة.

النائم.

للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

كيفية إثبات مخالفة التحرش

هناك مجموعة من الوسائل التي يمكن اتباعها لآثبات تحقق تهمة التحرش وفيما يلي سنذكر بعضًا من تلك الوسائل:

اعتراف الجاني بارتكاب المخالفة.

شهادة الشهود، واحد أو اثنين.

تسجيلات كاميرات المراقبة.

تصوير أحد الشهود للواقعة.

رسائل أو مقاطع صوتية تتضمن تهديدات.

انتهى مقالنا هنا عن موضوع التحرش وعقوبته وكيفية إثباته بالمملكة العربية السعودية وبناء عليه نوجه دعوة صادقة لمن تعرضوا لمثل تلك الحوادث اتخاذ الإجراءات التي تبدأ بالإبلاغ عن التعرض لمثل تلك الحادثة وسيسترد القانون حقك.