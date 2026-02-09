شروط ومزايا شركة التيسير للتمويل بالسعودية 1447.. تمويل بدون كفيل من شركة التيسير

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 11:16 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةشروط ومزايا شركة التيسير للتمويل بالسعودية 1447.. تمويل بدون كفيل من شركة التيسير

يمكن لعملاء شركة التيسير الآن الحصول على تمويلات بقيم تمويلية مختلفة تناسب كافة الفئات وبدون كفيل، يتم التقديم من قبل العملاء على التمويل الشخصي الذي وفرته شركة التيسير في المملكة السعودية للعملاء المقيمين بالسعودية بكافة الجنسيات وجميع الموظفين في القطاعات السعودية المتنوعة خاصة وحكومية، وهذا التمويل له شروط سهلة ويتم التقديم عليه بكل سهولة ويسر بإجراءات غير مقعده بطريقة سريعة، حيثُ يمكن سحب وإيداع قيمة التمويل خلال يوم واحد من الطلب.

مميزات تمويلات شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية 1447

تقدم الشركة الكثير من المنتجات التمويلية المتنوعة ومن أهم هذه التمويلات هو التمويل الشخصي الذي يتمتع بمزايا كثيرة، وهذه المميزات تكون في صالح العملاء حيثُ تخدم متطلبات معينة لكل المتقدمين من عملاء الشركة، ومن المزايا كل ما يلي:

تمويلات التيسير تتوافق مع أحكام الشريعة والإسلام.

التمويلات الشخصية لا تتطلب كفيل سعودي للضمان أو ضامن سعودي يمكن الحصول على التمويل بدون هذا الشرط.

لا تطلب الشركة أي تحويلات إجبارية راتب العميل المتقدم على التمويل.

تضع شركة التيسير على التمويل الشخصي هامش ربح ثابت ومنافس خلال المدة المحددة للتمويل والسداد.

التمويل الشخصي من الممكن أن يصل إلى مائتين ألف ريال.

يتم السماح للعميل باختيار مدة السداد والتي تصل إلى الحد الأقصى خمس سنوات من تاريخ استحقاق التمويل.

تقوم الشركة بإيداع التمويل في حساب العميل بعد إتمام إجراءات الطلب بأربعة وعشرين ساعة.

يمكن تقديم طلب تمويل سريع عند الحاجة إلى قيمة التمويل بشكل ضروري وعاجل، وفي هذا النوع من التمويل يتم الموافقة السريعة عليه.

يمكن التقديم على التمويل بشكل إلكتروني سريع من تعبئة وإرسال نموذج الطلب عبر منصة الشركة.

في حالة تسوية قيمة التمويل بشكل مبكر يتم تخفيض قيمة الربح وهذا أحد سياسات الشركة المتاحة.

شروط تمويل شركة التيسير 1447

يتم استلام التمويل وقبوله ضمن عدد من الشروط التي وضعتها شركة التيسير، حيثُ هناك معايير سحب التمويل بدون كفيل وكذلك للمقيم بدون الحاجة إلى تحويل رواتبهم، وهذه الشروط تتمثل في كل ما يلي: