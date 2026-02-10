الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي 1447 ومزاياه وكيفية التقديم

كيفية الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي 1447 ومزاياه وكيفية التقديم

يستفسر الكثير من العملاء عن كيفية الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي للانتفاع بخدماته الجمة ومميزاته المثمرة، لذا في هذا المقال نعرض لكم المعايير المتعلقة بطلب هذا التمويل مع ذكر خطوات التقديم للحصول على هذا التمويل.

كيفية الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي

يضع مصرف الراجحي عددا من الضوابط والمقاييس العامة للأشخاص الذين يريدون الانتفاع بنظام التمويل الشخصي الحديث، وإليك تفاصيل هذه الضوابط والمقاييس:

لابد من ألا يكون سن المواطن السعودي الذي يرغب في الحصول على برنامج التمويل الشخصي أقل من 18 عاما.

ينبغي للشخص المقيم الراغب في الاستفادة من هذا البرنامج ألا يكون عمره أقل من 23 عاما عند الإقدام على تقديم الطلب.

يجب ألا يكون الدخل الشهري للعميل صاحب الجنسية السعودية المتقدم للتمويل أقل من 2000 ريال سعودي.

بالنسبة للعميل المقيم لابد من ألا يكون دخله الشهري أقل من 5000 ريال سعودي.

يجب ألا يقل الدخل الشهري للأفراد المتقاعدين عن 1900 ريال سعودي عند وقت تقديم الطلب.

ينبغي لجميع الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج التمويل الشخصي من بنك الراحجي ألا تتجاوز أعمارهم سن 60 عاما وذلك عند انتهاء مدة سداد قيمة التمويل.

بالنسبة للعملاء المتقاعدين يشترط ألا تتخطى أعمارهم حاجز الـ 75 عاما عند فترة دفع آخر قسط.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للاستفادة من نظام التمويل الشخصي يعمل لدى شركة أو مؤسسة معترف بها من قبل بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية.

مزايا برنامج التمويل الشخصي من بنك الراجحي

يمنح بنك الراجحي نظاما استثنائيا للتمويل الشخصي يشتمل على مزايا غاية في التفرد والتميز حتى يكون على قدر تطلعات المواطنين، ومن أهم مزايا التمويل الشخصي من مصرف الراجحي ما يلي:

المواطن يكون بمقدوره التقديم للحصول على التمويل دون مساعدة أي كفيل مما يجعل عملية الحصول على القرض الشخصي أيسر كثيرا.

جميع الأفراد الموجودين داخل الأراضي السعودية يمكنهم الانتفاع بهذا التمويل سواء أصحاب الجنسية السعودية أو المقيمين بها.

يمنح هذا النظام هامش ربح تنافسي للغاية، مما يجعله انتقاء رائعا وفريدا بالنسبة للعملاء.

يكون بمقدور الأفراد أصحاب الجنسية السعودية الانتفاع بمدة استحقاق تُقدر بحوالي 5 أعوام، بينما الأشخاص المقيمين يمكنهم الحصول على مدة تقدر بـ 36 شهرا.

يقدم هذا النظام إجراءات طلب غاية في السلاسة والسرعة، وذلك سواء من خلال الموقع الرسمي لبنك الراجحي أو تطبيق الراجحي.

يتم إعفاء العملاء من سداد المديونية المستحقة عليهم في ظروف مثل العجز الكلي أو مفارقة الحياة.

يكون بمقدور العملاء الانتفاع ببرنامج الدفع المبكر لقيمة التمويل الشخصي.

الأشخاص المتقاعدون أو أولئك الذين أوشكوا على سن التقاعد يكون بإمكانهم الاستفادة من هذا التمويل.

طريقة التقديم على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

لجميع العملاء سواء المقيمين أو أبناء المملكة يكون بمقدوركم طلب التمويل الشخصي من خلال عدد من الخطوات اليسيرة والتي تتمثل فيما يلي:

التوجه إلى الموقع الرئيسي لبنك الراجحي من هنا.

ملء استمارة طلب التمويل الشخصي وكتابة كل البيانات والمعلومات المطلوبة، مثل الاسم، العنوان بالمملكة السعودية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، اسم المستخدم وكلمة المرور.

تقديم بعض الوثائق والأوراق مثل صورة الهوية الوطنية، مستند توضيحي بالدخل، رقم الإيبان وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

إدخال كود التحقق.

النقر على خيار منتجات التمويل،ومن ثم النقر على أمر التمويل الشخصي.

النقر بعد ذلك على أيقونة تقديم الطلب.

بعد تأكيد الطلب ستتم عملية المراجعة بصورة سريعة، وسيتم الحصول على التمويل في أسرع وقت ممكن.

في نهاية مقالنا عن كيفية الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي نكون قد عرضنا المميزات الخاصة ببرنامج التمويل الشخصي لمن يقيم في المملكة العربية السعودية مع ذكر والضوابط والمقاييس التي يتم على أساسها قبول طلب العميل الشخص، بجانب طريقة التقديم.