فرصة ذهبية للعاطلين | الموارد البشرية تُعلن عن التسجيل في الضمان الاجتماعي لعام 1447

جاء برنامج الضمان الاجتماعي المطور كواحد من ضمن البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، وأحد أهم الخدمات الإلكترونية لتوفير الدعم المالي.

يستطيع الأفراد العاطلين عن العمل من أبناء المملكة العربية السعودية الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي بكل سهولة، وهذا بواسطة التقديم على البرنامج إلكترونيًا عبر منصته الرسمية، والوصول إليها “من هُنا” مباشرةً.

إمكانية التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية 2026

إن التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية يكون سهل للغاية.

حيث يتم استيفاء باقة من الشروط والضوابط أولًا كما تُعلن عنها وزارة الموارد البشرية، والتقديم إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي.

تتمثل الشروط في أن يكون صاحب الطلب يحمل الجنسية السعودية، ويُشترط الإقامة الدائمة على أراضي السعودية، وألا يتخطى الدخل الشهري الحد الأدنى المُحدد من أجل الحصول على الدعم.

عدم تسجيل اسم المتقدم في التأمينات الاجتماعية، ويشترط ألا يكون صاحب الطلب مُسجل في أي معاش تقاعدي أيضًا، والاستفادة تتم عقب الدراسة والتأكد من صحة البيانات.