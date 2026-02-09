الدولار الكندي يرتفع إلى أعلى مستوى خلال 10 أيام

ارتفع الدولار الكندي يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ عشرة أيام مقابل نظيره الأمريكي، الذي سجل انخفاضات واسعة، بعد صدور بيانات أظهرت أن المضاربين أصبحوا متفائلين بصافي مراكز شراء على اللوني لأول مرة منذ عامين ونصف.

كان الدولار الكندي يتداول مرتفعًا بنسبة 0.8% عند 1.3565 مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 73.72 سنتًا أمريكيًا، بعد أن سجل أقوى مستوى له خلال الجلسة منذ 30 يناير عند 1.3560.

وقال توني فالنتي، كبير المتعاملين في سوق العملات في AscendantFX: "الدولار الكندي يجد دعمًا من بيانات سوق العمل المتينة لشهر يناير."

وأظهرت البيانات يوم الجمعة أن كندا خسرت 24,800 وظيفة بشكل غير متوقع في يناير، لكن جميع الخسائر كانت وظائفًا جزئية، فيما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له خلال 16 شهرًا عند 6.5%. ويشير المحللون إلى أن هذه البيانات غير مرجحة لتشجيع بنك كندا على خفض أسعار الفائدة أكثر.

وأضاف فالنتي: "الضعف العام للدولار الأمريكي يساهم أيضًا في هذه الحركة، مع تحول المراكز المضاربية إلى اتجاه بيع الدولار الأمريكي."

وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد تقرير يفيد بأن الجهات التنظيمية الصينية نصحت المؤسسات المالية بتقليل تعرضها لسندات الخزانة الأمريكية.

وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الأمريكية (CFTC) يوم الجمعة أن المراكز غير التجارية على الدولار الكندي تحولت إلى صافية شراء للمرة الأولى منذ أغسطس 2023.

بلغت المراكز الصافية الطويلة غير التجارية 2,130 عقدًا حتى 3 فبراير، متحوِّلة من صافية بيع بلغت 16,046 عقدًا في الأسبوع السابق.

وفي سوق النفط، ارتفع سعر الخام، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، بنسبة 1.4% إلى 64.44 دولارًا للبرميل، مع تجدد المخاوف من أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قد تؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات.

وسجلت عوائد السندات الكندية تراجعًا طفيفًا على طول منحنى الاستحقاق، حيث هبط عائد سندات العشر سنوات بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 3.394%.