الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 10:09 مساءً - عاجل.. المرور السعودي يوضح هل يشمل تمديد مهلة السداد المخالفات المرتكبة قبل 18 إبريل 2026؟

من ضمن المبادرات التي قدمها الإدارة العامة للمرور إلى سائر أصحاب المركبات في المملكة العربية السعودية تأتي تمديد مهلة سداد المخالفات؛ وهي ما جاءت مخصصة حسب المادة 75 من نظام المرور للمخالفات التي تم ارتكابها فعليًا من قبل تاريخ 18 إبريل 2026.

إذ إن صاحب المركبة يمكنه متى ارتكب أي مخالفة من بعد هذا التاريخ المذكور أن يعمل على تقديم طلب تمديد مهلة سداد المخالفات عبر منصة أبشر بكل سهولة دون الحاجة إلى مراجعة إدارة المرور السعودية.

شروط تمديد مهلة سداد المخالفات

جدير بالعلم أن هناك سلسلة من الشروط الأساسية التي حددتها الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية من أجل أن تتم الاستفادة بمهلة سداد المخالفات؛ وهي ما جاءت مبينة على النحو التالي: