الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 10:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةتعرف على طريقة تقديم طلب اعتراض على أهلية حساب المواطن وشروط استحقاق الدعم 1447

تعرف على طريقة تقديم طلب اعتراض على أهلية حساب المواطن وشروط استحقاق الدعم 1447

يعد حساب المواطن من أفضل برامج الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا داخل المملكة العربية السعودية، إلا أن مسألة عدم الأهلية تعتبر واحدة من أكثر المعوقات والمشاكل التي تعترض عدد كبير من المتقدمين لتلقي الدعم من برنامج حساب المواطن، ما تسبب بدوره في ازدياد معدلات البحث حول كيفية تقديم طلب اعتراض على عدم الأهلية وشروط القبول المحددة من قبل الحكومة السعودية لعدم التعرض لمثل هذا المأزق، وهو ما سوف نكشفه لكم بالتفصيل في الفقرات القادمة.

خطوات تقديم طلب اعتراض على عدم الأهلية بحساب المواطن

بعد تقديم طلب الحصول على الدعم قد يتلقى بعض المتقدمين الرد بعدم الأهلية، لذا يرغب هؤلاء الذين يتلقون الرد بعدم قبول الطلب في تقديم اعتراض على ذلك الرد بعد الاطلاع على أسباب رفض الطلب وتقديم ما يثبت استحقاق الدعم، وبالفعل يوفر برنامج حساب المواطن خدمة تقديم طلب اعتراض على عدم الأهلية عبر موقعه الرسمي فقط من خلال إجراء مجموعة خطوات بسيطة تتضمن ما يلي:

زيارة موقع حساب المواطن الإلكتروني من خلال الرابط المرفق هنا.

إدخال اسم مستخدم الحساب ورمزه المروري في الخانات المطلوبة لتسجيل الدخول بنجاح.

يقوم صاحب الطلب بعد ذلك بالنقر على خيار “دراسة الأهلية”، ومن بعدها على أيقونة “عرض أسباب عدم القبول”.

يرجى بعدها الضغط على أيقونة “تقديم اعتراض”، وإرفاق البيانات والمعلومات المطلوبة بالكامل في أماكنها الصحيحة.

ضرورة تقديم ما يؤكد صحة المعلومات التي تدعم أهلية حصول المتقدم على الدعم الشهري من البرنامج.

النقر أخيرًا على زر “إرسال” ليتم مراجعة طلب الاعتراض من قِبل الجهات المختصة وإرسال الرد في أقرب وقت.

شروط استحقاق أهلية دعم حساب المواطن 1447

حساب المواطن هو أحد برامج الدعم الحكومي الذي عملت على تطويره وإطلاقه الحكومة السعودية لتحسين المستوى المعيشي للأسر والفئات الأكثر احتياجًا وإمدادهم بمبلغ مالي شهري يساعد على سد احتياجاتهم الضرورية قدر الإمكان، ولضمان وصول هذا الدعم إلى أيدي الفئات الأشد احتياجًا والمستهدفة من هذا البرنامج، يجب على المتقدمين استيفاء عدة شروط محددة تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم أحد المواطنين السعوديين أو مقيم دائم في المملكة السعودية.

التأكد من قدرة المتقدم على العمل.

ألا يزيد سن المتقدم عن 60 عام بالنسبة للرجال و 55 للإناث.

ألا يكون المتقدم من بين المستفيدين من أي برامج دعم تتبع الحكومة السعودية أو غيرها من الجهات.

كذلك ألا يتخطى دخل المتقدم الحد الأدنى لراتب البرنامج.

وأخيرًا، أصبح برنامج حساب المواطن واحد من أهم مصادر الدخل الرئيسية التي يعتمد عليها شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، ونجحت المملكة في تحقيق أهدافها المرجوة من هذا البرنامج والتي تمثلت في دعم الأسر والأفراد محدودي الدخل ومساعدتهم على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وتحسين وضعهم المادي بالقدر الكافي لسد احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومسكن ومشرب.