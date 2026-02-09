الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 10:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةلمحبي السيارات تعرفوا معنا على أسعار ومواصفات تويوتا راش جديدة في السعودية

تويوتا راش هي سيارة SUV مدمجة تتميز بتصميمها العصري وأدائها الجيد. إليك نظرة عامة على ما تقدمه تويوتا راش الجديدة في السوق السعودي، ومن خلال موقع لحظات نيوز نذكر لمحبي السيارات تعرفوا معنا على أسعار ومواصفات تويوتا راش جديدة في السعودية.

مواصفات سيارة تيوتا راش

المحرك: تزود تويوتا راش بمحرك بسعة 1.5 لتر بقوة 105 حصان، مما يوفر أداءً جيدًا واقتصادًا في استهلاك الوقود.

كم سعر تيوتا راش 2026

تتراوح أسعار سيارة تويوتا راش الجديدة في السعودية بين 60,000 ريال سعودي إلى 80,000 ريال سعودي، وتختلف على حسب الطراز والمواصفات المختارة.

هل تيوتا راش جيدة

ما هي مميزات سيارة تويوتا راش

تصميم جذاب وعصري.

أداء موفر للوقود.

مقصورة واسعة ومريحة.

تكنولوجيا متقدمة وميزات أمان.

تم تزويدها بأساسيات عديدة، ومن أهمها انها محملة بوفرة من أنظمة السلامة التي لا غنى عنها في أي سيارة.

تحتوي على مساحة جيدة ومناسبة للعائلات الكبيرة، أو لرحلات الأصدقاء.

استهلاك جيد وموفر للوقود.

سعرها مناسب بالنسبة لجميع فئات مستخدمي السيارات، حيث إنها غير باهظة الثمن بالنسبة لباقي السيارات من نفس الإمكانيات.

ما هي عيوب سيارة تويوتا راش

محرك 1.5 لتر قد يكون قليلاً ضعيفًا لبعض القيادات الثقيلة.

قد تكون مساحة التخزين في الخلف محدودة بعض الشيء.

الصف الثالث في السيارة صغير بعض الشيء، حيث لا توجد به مساحة كافية للركاب البالغين، لكنه يكفي للصغار.

المحرك الخاص بها فقير، حيث لا يتوفر بها سوى خيار واحد.

لا تساير التكنولوجيا والتطور، حيث إنه لا يتوفر بها دفع رباعي.

التسارع الموجود بها بطيء نسبيًا.

بالإضافة لكون محركها يمتلك خيار واحد، فإنه أيضًا ضعيف كما ذكر المستخدمون عن تقييمهم للسيارة.

الكثير من البلاستيك الصلب الموجود في مقصورة السيارة، حيث إنه هذا الجزء من السيارة كان يجب أن يتم صنعه بمادة أكثر قدرة على التحمل.

تويوتا راش تعتبر خيارًا مميزًا في فئة SUV المدمجة في السعودية، إذا كنت تبحث عن سيارة عملية واقتصادية مع مظهر جذاب وتقنيات حديثة، فإن راش قد تكون الخيار المثالي بالنسبة لك.