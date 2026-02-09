البنوك السعودية 1447.. تعرف على أبرز البنوك السعودية وأهم البنوك الإسلامية في المملكة

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 10:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةالبنوك السعودية 1447.. تعرف على أبرز البنوك السعودية وأهم البنوك الإسلامية في المملكة

سيقدم لك موقعنا الإلكترونية إحدى الأسئلة الرئيسية المتداولة، والتي تركز على معرفة أهم البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث تلعب البنوك دوراً أساسياً في العملية الاقتصادية، وتقدم هذه البنوك ميزات وخدمات متنوعة داخل المملكة، من بينها إصدار بطاقات الائتمان التي تتيح للأفراد سحب الأموال من أي صراف آلي، بالإضافة إلى إمكانية إجراء معاملات إلكترونية مثل سداد الفواتير وتحويل الأموال.

أهم البنوك السعودية 1447

سنستعرض الآن بعض البنوك البارزة في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على الخدمات التي تُقدمها كل واحدة منها:

البنك الأهلي السعودي: يُعتبر البنك الأهلي السعودي من أقدم وأهم البنوك التي أُسست في المملكة، حيث تم افتتاحه رسمياً في ديسمبر عام 1953، ويتميز البنك بتبنيه أحدث التقنيات لتسهيل عمليات الصرف والتحويل، ويُقدم خدمات تمويلية شاملة، كما يلتزم بالشريعة الإسلامية ويدعم المشروعات الكبيرة والصغيرة.

مصرف الراجحي السعودي: تأسس مصرف الراجحي في عام 1987 وحظي بشعبية كبيرة، ويعتمد المصرف على مبادئ الإسلام ويوفر مجموعة واسعة من الفروع داخل المملكة، بالإضافة إلى فروع خاصة للسيدات، ويُقدم مصرف الراجحي مزايا مثل إيداع الأموال في الخارج بسهولة، وخدمات الاستثمار التأميني، وتمويل السيارات.

البنك الفرنسي السعودي: يُعتبر البنك الفرنسي السعودي من البنوك الرائدة في المملكة، حيث تم تأسيسه في عام 1977، ويتميز بتوفير خدمات مالية متنوعة، مثل إصدار الشيكات وتوفير صناديق الأمانة، ويُقدم البنك خدمات تكنولوجية متقدمة، مثل التحويل الإلكتروني وإمكانية الحصول على بطاقات ائتمانية دون دفع أي رسوم.

أفضل البنوك الإسلامية في السعودية 1447

في الفقرة السابقة تم استعراض أهم البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، والآن سنتناول أفضل البنوك الإسلامية داخل المملكة: