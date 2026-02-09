الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 10:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةوفقًا للأرصاد الجوية بالمملكة.. توقعات أمطار بالسعودية وتقلبات جوية غير مستقره

وفقًا للأرصاد الجوية بالمملكة.. توقعات أمطار بالسعودية وتقلبات جوية غير مستقره

توقعات أمطار بالسعودية وتقلبات جوية غير مستقرة توضحها الأرصاد بالمملكة، فالمركز الوطني للأرصاد يقوم بالإعلان عن كافة توقعات حالة الجو في كافة مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، ويُشير إلى أهم الظواهر الجوية المحتملة في كل محافظة على حدة، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى في السعودية.

توقعات أمطار بالسعودية وتقلبات جوية غير مستقرة

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن عدم استقرار حالة الطقس، فيكون الطقس معتدلًا في الجبال العالية ودافئ إلى حار نسبيًا في باقي المناطق.

كما هناك فرصة لزخات من الأمطار متفاوتة الشدة في أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، وتأتي الرياح معتدلة السرعة بشكل عام، ويحذر من التواجد بالقرب من مجاري السيول والأودية أثناء هطول الأمطار.

في أغلب المناطق أثناء الليل يميل الطقس إلى البرودة في أجزاء من شمال المملكة وفوق المرتفعات الجبلية العالية جنوب المملكة العربية السعودية، فضلًا عن توقع تشكل الضباب الخفيف على أجزاء من الشرقية مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر من اليوم التالي.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في السعودية

تشهد محافظات ومدن المملكة العربية السعودية انخفاض مستمر في درجات الحرارة كل يوم عن اليوم الآخر، وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى على النحو التالي:

المدينة الدرجة العظمى الدرجة الصغرى الرطوبة المتوقعة الظواهر الجوية مكة المكرمة 33 21 95 أمطار رعدية المدينة المنورة 31 19 45 غائم جزئي الرياض 28 16 40 غائم جزئي جدة 34 23 95 سحب رعدية الدمام 30 20 90 غائم جزئي أبها 19 10 90 أمطار رعدية تبوك 31 17 45 غائم جزئي بريدة 29 15 65 صحو حائل 28 14 60 غائم جزئي الباحة 18 11 95 أمطار رعدية عرعر 30 15 45 غائم جزئي سكاكا 31 16 45 غائم جزئي جازان 33 25 90 أمطار رعدية نجران 27 17 50 سحب رعدية الخرج 28 16 40 غائم جزئي المجمعة 27 15 50 غائم جزئي وادي الدواسر 29 18 50 غائم جزئي الدوادمي 27 15 50 غائم جزئي شرورة 29 18 55 غائم جزئي طريف 28 12 65 غائم جزئي الطائف 25 15 90 أمطار رعدية القنفذة 33 23 90 أمطار رعدية ينبع 35 25 95 غائم جزئي العلا 32 19 45 غائم جزئي الأحساء 31 19 90 سحب رعدية ممطرة حفر الباطن 29 15 55 صحو بيشة 26 18 70 سحب رعدية الوجه 31 23 85 غائم جزئي رفحاء 29 15 50 صحو القريات 29 11 75 غائم جزئي السودة 15 7 95 أمطار رعدية روضة التنهات 29 18 65 صحو صحراء الدهناء 29 18 65 صحو الصمان 29 18 65 صحو

يحرص المركز الوطني للأرصاد على توضيح توقعات حالة الطقس في مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية بصورة مستمرة، وذلك في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، ويتوقع باستمرار هطول زخات من الأمطار الرعدية.