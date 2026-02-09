تابع الان خبر موسم الرياض يتصدر العلامات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتوج بالمركز الأول في جوائز Loeries حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حقق موسم الرياض إنجازًا عالميًا جديدًا بتصدّره قائمة العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصوله على المركز الأول ضمن جوائز Loeries الدولية، في تأكيد جديد على قوة العلامة السعودية وحضورها المؤثر في قطاع الترفيه والصناعات الإبداعية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن هذا التتويج عبر حسابه الرسمي على منصة X، مشيرًا إلى أن موسم الرياض تصدّر العلامات التجارية في المنطقة، فيما تصدّر شريكه الإبداعي BigTime Creative Shop قائمة الوكالات الإبداعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعكس تطور الإبداع السعودي وقدرته على المنافسة عالميًا.

ويُعد موسم الرياض أحد أبرز المشاريع الوطنية في قطاع الترفيه، وأسهم بشكل فاعل في إعادة رسم ملامح صناعة الترفيه محليًا وإقليميًا، من خلال تقديم محتوى متنوع وتجارب عالمية المستوى، إلى جانب شراكات إبداعية وتسويقية مبتكرة أسهمت في بناء علامة تجارية سعودية ذات تأثير دولي وقدرة تنافسية عالية في كبرى المحافل العالمية.

وفي السياق ذاته، عززت BigTime Creative Shop مكانتها كإحدى أهم الوكالات الإبداعية في المنطقة، بعد نجاحها في تنفيذ حملات نوعية لموسم الرياض، جمعت بين الابتكار الفني والتأثير الجماهيري الواسع، وأسهمت في إيصال رسالة الموسم إلى جمهور عالمي بأساليب حديثة ولغات متعددة.

وتُعد جوائز Loeries من أعرق الجوائز المتخصصة في مجالات الإعلان والاتصال التسويقي والإبداع المؤسسي في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تأسست عام 1978، وتُمنح وفق معايير دقيقة تشمل جودة الفكرة، والابتكار، والتنفيذ، والأثر الإبداعي، ويُنظر إلى الفوز بها باعتباره اعترافًا دوليًا رفيع المستوى بالتميز والريادة في الصناعات الإبداعية.