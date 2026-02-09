تكنولوجيا: نظام Apple CarPlay يستعد لدعم ChatGPT وClaude وGemini داخل السيارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد للصحفي مارك جورمان من بلومبرغ عن توجه محتمل من أبل لإدخال مساعدين صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي إلى Apple CarPlay، مثل Claude وGemini، وذلك استنادًا إلى معلومات نقلها مصدر مطّلع.

وبحسب التقرير، تدرس أبل السماح لمساعدين صوتيين من جهات خارجية بالعمل داخل واجهة CarPlay، بعد أن ظل Siri حتى الآن المساعد الصوتي الوحيد المتاح على النظام.

ويأتي هذا التوجه في ظل الانتقادات المستمرة لأداء Siri، الذي لطالما اعتُبر متأخرًا عن منافسيه، خاصة مع التسارع الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة.

وفي السياق نفسه، تشير التقارير إلى أن أبل تعمل بالفعل على تطوير نسخة محسّنة من Siri تعتمد على تقنيات Google Gemini، مع وعود بقدرات أكثر تقدمًا.

ومع ذلك، وحتى في حال فتحت أبل الباب أمام شركات مثل Anthropic وOpenAI وجوجل لتقديم تطبيقات لمساعديها الصوتيين على CarPlay، فمن غير المتوقع أن تسمح باستبدال زر Siri أو تغيير كلمة التنشيط الخاصة بالأوامر الصوتية. ونتيجة لذلك، سيُضطر المستخدمون إلى تشغيل هذه المساعدات من خلال تطبيقاتها بشكل منفصل.

وكالعادة، لم تصدر أبل أي تأكيد رسمي بشأن هذه الخطط، ما يعني أن كل ما ورد حتى الآن يظل في إطار التسريبات، وقابلًا للتغيير في أي وقت.

