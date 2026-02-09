شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح اليمامة للحديد السعودية تقفز إلى 37.61 مليون ريال بالربع الأول المنتهي في ديسمبر 2025 والان مع بالتفاصيل

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع المسجل في التعاملات المبكرة لهذا الأسبوع ،وسط نشاط ملحوظ لعمليات الشراء من مستويات منخفضة.



ويدعم هذا الارتفاع أيضًا تصاعد مخاوف احتمالات تدخل السلطات النقدية اليابانية لدعم العملة المحلية،ويطغي تأثير ذلك على الفوز الساحق للحزب الحاكم في اليابان بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.



حقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، بزعامة تاكايتشي، فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس النواب يوم الأحد، مدعوماً بتعهده بتخفيف أعباء المعيشة للأسر اليابانية وتسريع وتيرة التحفيز الاقتصادي.



•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.6% إلى ( 156.20¥) ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند (157.18¥)، و سجل أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (157.66¥) الأعلى منذ 23 يناير الماضي.



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في سادس خسارة يومية على التوالي ، بسبب التكهنات حول الانتخابات اليابانية.



•وفقد الين الأسبوع المنصرم نسبة 1.6% مقابل الدولار ،في أول خسارة أسبوعية في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية يوليو 2025.



فوز ساحق

حققت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، فوزاً تاريخياً ساحقاً في الانتخابات العامة التي أجريت أمس الأحد، مما يعزز قبضتها على السلطة ومنحها تفويضاً قوياً لتنفيذ أجندتها السياسية والاقتصادية.



•نجح الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) في الحصول على 316 مقعداً بمفرده من أصل 465 في مجلس النواب، وهو أعلى عدد من المقاعد يحققه الحزب منذ تأسيسه عام 1955.



•بهذا الفوز، ضمن الحزب أغلبية الثلثين بشكل منفرد، مما يتيح له تمرير القوانين و الميزانيات حتى في حال رفضها من مجلس الشيوخ، كما يفتح الباب أمام تعديلات دستورية تاريخية.



•مع فوز شريكه الجديد "حزب الابتكار الياباني" ، بـ 36 مقعداً، ارتفعت حصة الائتلاف الحاكم إلى 352 مقعداً.



•تعرض "تحالف الإصلاح الوسطي" المعارض لخسارة فادحة، حيث فقد أكثر من ثلثي مقاعده التي كان يمتلكها قبل الانتخابات.



•شهدت الانتخابات إقبالاً تاريخياً في التصويت المبكر وصل إلى 26% (حوالي 27 مليون ناخب)، رغم موجة البرد القارس والثلوج التي غطت أجزاء واسعة من البلاد يوم الاقتراع.



تحذيرات جديدة

قال أتسوكي ميمورا، كبير دبلوماسيي العملات في اليابان: إننا نراقب تحركات سوق الصرف الأجنبي عن كثب وبإحساس عالٍ بالإلحاح. ومن المهم أن تتحرك أسعار الصرف بشكل مستقر بحيث تعكس العوامل الأساسية للاقتصاد، وسوف نتخذ الإجراءات المناسبة إذا دعت الحاجة لمواجهة أي تحركات مفرطة أو مضاربية.



أراء وتحليلات

•قال سيم موه سيونغ، استراتيجي العملات في بنك أو سي بي سي في سنغافورة :رغم أن الضعف الأولي للين لم يتطور بالشكل المتوقع، فإن النظرة المستقبلية للعملة اليابانية لا تزال تشير إلى صعوبة تحقيق قوة مستدامة.



•وأضاف سيونغ: وعلى الأقل على المدى القريب، لا تزال هناك مخاوف مرتبطة بمخاطر التدخل، وهو ما قد يحدّ من مكاسب زوج الدولار/ين.



وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة والعملات الأجنبية في بنك ميزوهو بطوكيو: إن فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الساحق يزيل حالة عدم اليقين السياسي ويعزز تنفيذ السياسات، ولكنه يحوّل تركيز السوق بشكل مباشر إلى كيفية تصميم السياسة المالية وإيصالها.



•وأضاف أوموري: لقد تم بالفعل تسعير مخاطر التوسع المالي إلى حد كبير قبل الانتخابات. والسؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت هذه المخاطر ستتعزز أم ستتلاشى تدريجياً.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس المقبل مستقر حاليًا دون 10%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

