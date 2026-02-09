وزير الخارجية يجري مباحثات مع المبعوث الأمريكي لسوريا

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توم باراك.

وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع في سوريا، والجهود المبذولة بشأنها.