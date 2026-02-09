اخبار الخليج / اخبار الإمارات

منصور بن زايد: نفخر بإنجازات القطاع الصناعي في الإمارات

0 نشر
0 تبليغ

منصور بن زايد: نفخر بإنجازات القطاع الصناعي في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن فخره بإنجازات القطاع الصناعي في دولة ، الذي أتى نتاج عمل مؤسسي ورؤية اقتصادية واضحة.

وقال سموه عبر منصة "إكس":"نفخر بإنجازات القطاع الصناعي في دولة الإمارات، نتاج عمل مؤسسي ورؤية اقتصادية واضحة".
وأضاف سموه:"وتواصل الحكومة الاتحادية تطوير بيئة الأعمال وتحديث السياسات لتعزيز اقتصاد إنتاجي مستدام. صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية بلغت 92 مليار درهم بنمو 42% سنويا، متجاوزة مستهدف 2031 قبل ست سنوات من موعده، تأكيدا لبناء قطاع صناعي تنافسي داعم للأمن الاقتصادي وطموحات المستقبل".

— منصور بن زايد (@HHmansour)
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا