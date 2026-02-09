تحديث توقع سعر الفضة اليوم 09-02-2026

فقد سعر المؤشر عزمه الإيجابي بمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليحافظ بذلك على تذبذبه دون الحاجز المستقر عند 97.85 ومن ثم ليعيد اختبار الدعم الأولي المستقر عند 97.35.

نتوقع تأثر السعر حاليا بسيطرة الميل الجانبي مع التنويه إلى أن نجاحه بالثبات فوق الدعم الحالي قد يساهم بتجديد الضغط على الحاجز المستقر عند 97.85 ولنؤكد على أهمية تجاوزه ليسهل ذلك مهمة تسجيله لمكاسب إضافية قد تبدأ من 98.20 و98.45 على التوالي, أما تسلله دون الدعم الإضافي سيزيد فرص تشكيله لبعض الموجات السلبية المؤقتة مع توفر فرصة لإعادة اختبار مستوى 96.90.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.30 و 97.85

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع