شكرا لقرائتكم خبر الرياض تعيش زخم فبراير الرياضي بين بطولات أُقيمت ومنافسات مستمرة في أجواء شتوية مثالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاشت العاصمة السعودية الرياض خلال شهر فبراير زخمًا رياضيًا متنوعًا، بعد استضافة بطولات دولية كبرى في الغولف مطلع الشهر، فيما تتواصل المنافسات حاليًا في رياضة البادل، وسط أجواء شتوية معتدلة تعزز من تجربة اللاعبين والجماهير على حد سواء، وتعكس تصاعد حضور المملكة على خارطة الاستضافات الكبرى، وتؤكد في الوقت نفسه اتساع مسارات دعم الرياضة النسائية وتطويرها ضمن مشهد يتسارع نموه عامًا بعد عام.

وتبرز ضمن محطات الشهر المرتقبة بطولة "Riyadh Season P1" في رياضة البادل، المدرجة ضمن أجندة البطولات الدولية لعام 2026، حيث تستقطب نخبة اللاعبين واللاعبات، في منافسات عالية المستوى تعكس النمو المتسارع للعبة وانتشارها الواسع بين مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى حضورها المتزايد في المشهد الرياضي الاحترافي.

وتُعد البادل من الرياضات التي تحظى بقاعدة جماهيرية متنامية في المملكة، بفضل سهولة ممارستها وطابعها التنافسي والترفيهي في آنٍ واحد، ما يجعل بطولاتها عنصر جذب جماهيري، خاصة مع إقامة فعاليات مصاحبة ومناطق مخصصة للمشجعين وتجارب تفاعلية تعزز من أجواء الحدث.

وتتزامن هذه البطولات مع الأجواء الشتوية في الرياض خلال فبراير، حيث تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال مقارنة بأشهر الصيف، ما يجعل الفعاليات الخارجية أكثر ملاءمة للحضور والعائلات، ويمنح الزوار تجربة رياضية وسياحية متكاملة في المدينة.

وبهذا المشهد، تمضي الرياض في ترسيخ مكانتها كوجهة تستقطب البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، عبر تنويع الأحداث واستقطاب المنافسات الدولية، وتوسيع نطاق المشاركة الرياضية، ضمن موسم شتوي غني بالتجارب.

لمتابعة جدول البطولات ومواكبة الفعاليات والبقاء في قلب الحدث، يمكن زيارة منصة روح السعودية عبر:

Visitsaudi.com/winter