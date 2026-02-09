"الشارقة الخيرية" تطلق حملة لتوزيع 300 ألف وجبة إفطار في 51 دولة خلال رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفذ جمعية الشارقة الخيرية ضمن حملتها الرمضانية "جود" مشروع إفطار صائم خارج الدولة في 51 دولة مستهدفة توزيع 300 ألف وجبة إفطار على مدار شهر رمضان المبارك إلى جانب برامج الإغاثة الغذائية والمساعدات الصحية والمشاريع التنموية.

ودعت الجمعية المحسنين إلى دعم مشروع إفطار صائم خارج الدولة الذي تنفذه ضمن حملتها الرمضانية "جود"، مؤكدة أن مساهمات أهل الخير تمثل الركيزة الأساسية لضمان وصول الوجبات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في عشرات الدول المشمولة بمظلة المساعدات الخارجية خلال الشهر الفضيل.

وقال خالد آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي في خيرية الشارقة إن فرق الجمعية وشركاءها الميدانيين يعملون وفق خطط توزيع دقيقة تضمن وصول الوجبات إلى الفئات الأشد احتياجاً مع مراعاة التنوع الجغرافي والخصوصية الثقافية لكل دولة بما يعزز كفاءة التنفيذ ويرسخ معايير الشفافية والحوكمة في العمل الإنساني الخارجي، داعياً أهل الخير والإحسان إلى المبادرة بدعم المشروع من خلال قنوات الجميعة المتعددة وتشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي والشاشات الذكية والرسائل النصية ومركز الاتصال والمحصلين الميدانيين.