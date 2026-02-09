الاقتصاد

سعر سهم جنرال موتورز (GM) يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 09-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم جنرال موتورز (GM) يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 09-02-2026 1/2
  • سعر سهم جنرال موتورز (GM) يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 09-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم جنرال موتورز (GM) يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 09-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-09 13:04PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم بلاك روك BLACKROCK, INC (BLK) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليتخطى بهذا الانخفاض دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ما يعرضه للمزيد من الضغط السلبي.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 1,088.55$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 990.55$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا