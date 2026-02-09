اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قراراً بشأن إعادة تشكيل «مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، برئاسة سعادة الدكتور سالم سهيل سعيد النيادي.
ويضم المجلس في عضويته كلاً من: الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، ومريم محمد الأحمدي، والمهندس ناصر أحمد محمد الراشدي، وعلي سالم القيشي الشحي، وحمد سالم كردوس العامري والدكتور يوسف عبد الغفار الشريف، وأحمد سليمان أحمد الحمادي، وفضيلة عبدالله محمد المعيني، وموزة سالم عبدالله الشومي، والدكتورة أمينة عبدالله الماجد، وفاطمة محمد يوسف الجاسم.

وبموجب القرار يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه، وتكون مدّة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم «12» لسنة 2021.

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌ فيما يخصّه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

