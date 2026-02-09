تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 09-02-2026

صعد سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة الرئيسي 5,000$، ويتزامن ذلك مع تمكنه من تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب اللحظية للسعر، خاصة وقد جاء هذا الصعود بعدما نجح في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه حرية أكبر لتوسيع تلك المكاسب اللحظية.