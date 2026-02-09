بنسبة 36%!! انخفاض ملموس في متوسط سعر المتر في أراضي جازان الصحراوية

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 08:17 مساءً - سعر المتر

رصدت الصحافة السعودية الانخفاض الملحوظ في متوسط سعر الأراضي الصحراوية في جازان خلال العام الحالي والتي توضح أنها قد سجلت انخفاض بمعدل 36.6% في نهاية عام 2026 نتيجة لرفع أسعار الفائدة عالميًا وحالة الركود التي صاحبت السوق العقارية بشكل عام بحسب مؤشرات موقع الهيئة العامة للعقار.

وقد شمل هذا الانخفاض الملحوظ في متوسط سعر الأراضي متوسط سعر متر الوحدات السكنية من فلل وشقق بمختلف المساحات، حيث سجلت الفيلا في العام الجاري 2988 ريال سعودي للمتر الواحدة وهو ما يشكل تراجع عن السنوات الماضية بحوالي 12% بينما سجل متوسط متر الشقة انخفاض بحوالي 6%.

حيث قامت الهيئة العامة للإحصاء بتأكيد حجم التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد من المصارف في السعودية والذي قد سجل تراجعًا خلال عام 2026 إلى 77.7 مليار ريال، بانخفاض قدره 35% مقارنة بعام 2026.

وقد أوضح الخبراء أن الأسباب في هذا الأمر هو ارتفاع أسعار الفائدة بالدرجة الأولى إذ قفزت بأرباح التمويل العقاري إلى أن وصل إلى 80% من قيمة التمويل الأصلي.