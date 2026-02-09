الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 10:09 مساءً - يشعل الميركاتو الشتوي | بند مثير ومفاجئ في عقد أوسيمين مع ناديه التركي الجديد والتفاصيل…

كشفت تقارير صحفية صباحية عن بند مثير في عقد اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين مع نادي جلطة سراي وهو البند الذي يكشف إن المهاجم النيجيري المعار من نادي نابولي الإيطالي هو إمكانية فسخ اللاعب عقد الإعارة مع الفريق التركي في شهر يناير والميركاتو الشتوي.

وذلك وهو البند الذي وضعه اللاعب الذي رحل إلى الدوري التركي بشكل خارج عن إرادته وذلك بعدما تم سحب منه الرقم 9 واستبعاده من قائمة نادي نابولي الإيطالي، ورغب اللاعب في التواجد مع الفريق التركي بشكل مؤقت حتى لا يبتعد عن مستواه بشكل كامل.

كما من المتوقع رحيل اللاعب مستغلًا ذلك العرض وسط الرغبة منه وبعض الأندية الكبرى في ضمه وسط ترقب من أندية الدوري الإنجليزي وبالتحديد قطبي لندن الأحمر أرسنال والأزرق تشيلسي.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع أوسيمين

وذلك وهناك باقة من الأندية التي ترغب في التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، وحسب ما أوضح الصحفي التركي الشهير أكرم كونور فإن تشيلسي الإنجليزي وأرسنال الإنجليزي يتصارعان على ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم.

كما كان قريب الأهلي السعودي من اللاعب قبل فشل الصفقة وتمام التعاقد مع نجم نادي برينتفورد الإنجليزي في صفقة مثيرة ومفاجئة بعد فشل صفقة انتقال النجم فيكتور أوسيمين إلى الأهلي.