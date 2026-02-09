الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 10:09 مساءً - المؤسسة العامة للتقاعد تحسم الأمر.. ما هي حقيقة تغيير موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر نوفمبر في السعودية

صرحت المؤسسة العامة للتقاعد عن الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين لشهر نوفمبر ومن المقرر أنه يتم صرف رواتب المتقاعدين في يوم 25 ميلاديا وإذا صادف هذا اليوم إجازات أو عطلات رسمية يتم تغيير هذا الموعد مبكرا أو يتم ترحيله لليوم التالى حيث يتم صرف هذا الراتب عند بلوغ سن المعاش تحسين للوضع المالى لهم وفي حالة وفاة صاحب المعاش يتم صرف للورثة نسبة 40٪ من قيمة راتب المعاش أما إذا كان سبب الوفاة هي العمل فيتم صرف نسبة 80٪ من قيمة راتب المعاش، وفي ما يلي تفاصيل أكثر.

حساب راتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية

يريد العديد من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية حساب قيمة راتب التقاعد عن طريق حاسبة التقاعد حيث تعتبر من أحد الخدمات الإلكترونية التي تستخدم لحساب قيمة راتب المعاش للمتقاعد تسهيلا عليهم ويمكن حساب راتب التقاعد عن طريق الحاسبة من خلال الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع مؤسسة التأمين الاجتماعي.

قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على حاسبة راتب التقاعد والتي توجد ضمن الخيارات المتعددة الموجودة.

قم بكتابة جميع المعلومات الخاصة بك في الأماكن المحددة لها.

قم بالتأكد من صحة البيانات التى قمت بإدخالها.

قم بالضغط على أيقونة الحاسبة.

سوف يظهر لك قيمة راتب التقاعد الخاص بك.

سلم رواتب التقاعد في المملكة العربية السعودية

قامت مؤسسة التقاعد في المملكة العربية السعودية بتوضيح سلم رواتب المتقاعدين حيث كانت قيمة راتب التقاعد للدرجة الأولى تبدأ من 3000 ريال إلى 4890 ريال سعودي أما الدرجة الثانية فبلغ قيمة راتب التقاعد لها 3430 ريال إلى 5740 ريال سعودي وإذا كان المتقاعد من الدرجة الثالثة يكون قيمة الراتب من 3945 ريال إلى 6605 ريال سعودي أما رواتب الدرجة الرابعة تكون قيمتها بين 4530 ريال إلى 7750 ريال سعودي والدرجة الخامسة التي يتراوح قيمة الراتب فيها 8950 ريال سعودي وأخيراً الدرجة السادسة ويصل فيها الراتب ما بين 6065 ريال سعودي إلى 10335 ريال سعودي ويتضح ذلك أن سلم راتب التقاعد مازال كما هو ولا يوجد فيه أي زيادات جديدة.