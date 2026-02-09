توقعات اليوم الأربعاء | سحب رعدية ممطرة وتكون الضباب على أجزاء من السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 08:17 مساءً - يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2026 حالة الطقس، وهي بمشيئة الله تعالى استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
يترتب عليها جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، وجازان، والباحة ومكة المكرمة.
ما بين 40 و9 درجة مئوية!! الأرصاد السعودية توضح
جاء في بيان رسمي للمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية درجات الحرارة العظمى والصغرى بأغلب المدن، وهي جاءت على النحو التالي:
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة المكرمة
|40
|29
|75
|سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة
|المدينة المنورة
|40
|27
|20
|صحو إلى غائم جزئي
|الرياض
|35
|21
|25
|صحو
|جدة
|35
|27
|90
|ضباب
|الدمام
|36
|23
|95
|سحب رعدية ممطرة / ضباب
|أبها
|27
|16
|90
|أمطار متوسطة إلى غزيرة
|تبوك
|33
|21
|60
|صحو
|بريدة
|37
|20
|25
|صحو
|حائل
|36
|20
|30
|غائم جزئي / رياح نشطة
|الباحة
|25
|18
|90
|أمطار متوسطة إلى غزيرة
|عرعر
|36
|20
|25
|صحو
|سكاكا
|36
|21
|50
|صحو
|جازان
|36
|30
|80
|أمطار رعدية / رياح نشطة
|نجران
|34
|21
|30
|صحو إلى غائم جزئي
|الخرج
|34
|22
|25
|صحو
|المجمعة
|35
|19
|20
|صحو
|وادي الدواسر
|36
|24
|30
|صحو
|الدوادمي
|36
|23
|20
|صحو
|شرورة
|36
|24
|25
|صحو إلى غائم جزئي
|السودة
|22
|9
|95
|أمطار متوسطة إلى غزيرة
|روضة التنهات
|35
|20
|35
|صحو
|صحراء الدهناء
|36
|20
|60
|صحو
|الصمان
|36
|20
|90
|غائم جزئي / ضباب