قتيل وجرحى جراء حريق مصفاة نفط في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات العراقية أن حريقًا اندلع في مصفاة نفط رئيسية في شمال العراق، اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل عامل وإصابة ستة آخرين.

واندلع الحريق في وحدة تطوير بمصفاة بيجي، التي كانت تُعدّ أكبر مصفاة نفط في البلاد، في محافظة صلاح الدين.

وأفادت وحدة الإعلام الأمني ​​التابعة للحكومة العراقية، في بيان، أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق.

وأضاف البيان أن "عاملًا قُتل وأصيب ستة آخرون".

وصرح عادل الداج، المسؤول المحلي في مدينة بيجي، بأن الانفجار نجم عن عطل فني.

وأعلن العميد معاذ صبحي مدير الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين، إخماد الحريق بالكامل، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية.