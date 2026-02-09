الاتحاد الأوروبي يناقش دعم الجيش الأوكراني

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول كبير في بروكسل، اليوم الاثنين، إن اجتماعاً لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، يعقد هذا الأسبوع، سيناقش مقترحا لإنشاء منشأتين تدريبيتين بهدف تحديث وتطوير القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح المسؤول أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ستطلب خلال الاجتماع المقرر بعد غد الأربعاء دعماً سياسياً وتمويلياً لإقامة المنشأتين في غرب أوكرانيا.

وأضاف أن الاجتماع سيتناول أيضاً سبل دعم الاتحاد الأوروبي لمراقبة أي وقف محتمل لإطلاق النار، في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

وأشار إلى أن مفهوماً طرحته الولايات المتحدة يقضي بمراقبة خط التماس، الذي يمتد لمسافة نحو 1200 كيلومتر، بالاعتماد بشكل أساسي على الوسائل التقنية، بما في ذلك الطائرات المسيرة والأنظمة الأرضية، ما من شأنه تقليص الحاجة إلى انتشار قوات برية على طول الخط.