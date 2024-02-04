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ولفرهامبتون يكسر عقدة تاريخية مدتها 45 عاما ضد تشيلسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز نادي ولفرهامبتون على بنتيجة 4-2، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 23 من الممتاز.

وبذلك الفوز، تخلص نادي ولفرهامبتون من عقدة تاريخية مدتها 45 عاما، حيث كان أخر فوز للذئاب ضد البلوز على ملعب ستامفورد بريدج في موسم 1978/79 بنتيجة 2-1.

واحتل ولفرهامبتون المركز العاشر برصيد 32 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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