المركز الوطني للأرصاد: توقعات طقس اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2026 في السعودية: توقعات الأمطار والظروف الجوية

الرياض 33 درجة مئوية 20 درجة مئوية مشمس جدة 30 درجة مئوية 24 درجة مئوية معتدل مكة المكرمة 32 درجة مئوية 25 درجة مئوية معتدل المدينة المنورة 34 درجة مئوية 22 درجة مئوية صافي الدمام 37 درجة مئوية 27 درجة مئوية حار جدًا الخبر 36 درجة مئوية 26 درجة مئوية حار الطائف 28 درجة مئوية 19 درجة مئوية معتدل أبها 24 درجة مئوية 16 درجة مئوية بارد تبوك 30 درجة مئوية 20 درجة مئوية مشمس

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى حالة الطقس

بدايةً سنلقي نظرة على العاصمة الرياض، حيث من المتوقع أن يشهد الطقس استقرارًا نسبيًا خلال اليوم مع ظهور بعض السحب العالية. درجات الحرارة من المتوقع أن تتراوح بين 21 درجة مئوية في الصباح الباكر حتى تصل إلى 32 درجة مئوية في فترة الظهيرة. ومن المفترض أن تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي في المساء والليل، حيث قد يكون الطقس لطيفًا ومنعشًا مع درجة حرارة تتراوح بين 19 درجة مئوية إلى 24 درجة مئوية.

وفي جدة، من المتوقع أن يكون الطقس مشمسًا تمامًا طوال اليوم، مع تواجد بعض السحب القليلة في بعض الأحيان. درجات الحرارة ستكون معتدلة، حيث قد تتراوح بين 25 درجة مئوية إلى 31 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تكون الرياح هادئة إلى معتدلة السرعة.

في مدينة الدمام، يتوقع أن يسود طقس صحو تمامًا ومشمس طوال اليوم. درجات الحرارة المتوقعة ستكون بين 23 درجة مئوية إلى 29 درجة مئوية. وتكون الرياح هادئة إلى معتدلة السرعة.

أما في مدينة مكة المكرمة، من المتوقع أن يكون الطقس حارًا جدًا مع سماء صافية تمامًا خلال النهار. درجات الحرارة قد تصل إلى حوالي 38 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تلك هي توقعات طقس اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2026 في عدد من المدن السعودية المهمة. لذا، يُنصح الجميع بتوخي الحذر والحفاظ على السلامة الشخصية خلال التنقل خارج المنازل.