ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية 2026 متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات

يبحث الكثيرون عما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية ومتى يسقط الحكم في قضايا الشيكات، فإن المملكة العربية السعودية حددت أن الشيك بدون رصيد من المخالفات والجرائم التي يتم فرض عقوبة عليها ويتم معاقبة الفاعل حي تعتبر قضايا الشيكات بدون رصيد من القضايا المنتشرة في المملكة العربية السعودية، وفي ظل مساعي المملكة للتخلص من هذه الظاهرة فإن المملكة أعلنت عن عقوبة الشيكات بدون رصيد، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نقدم لكم عقوبة الشيك بدون رصيد.

ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية

قد حددت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عقوبة صرف الشيكات من دون رصيد في البنك، والتي في حالة قيام الشخص بهذا فإنه يتعرض للسجن والغرامة مالية، وذلك بهدف منع هذه المخالفة من الانتشار بشكل واسع في الدولة وكذلك منع المخالفين من التهرب، وسنتعرف من خلال النقاط التالية على ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية:

السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

يمكن لقاضي المحكمة أن يحكم بواحدة من العقوبتين أو كلاهما معًا.

متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات

قد يتساءل بعض الأشخاص عن إمكانية أن يسقط حكم المحكمة في قضايا الشيكات بدون رصيد، وقد أوضحت المملكة العربية السعودية أنه يمكن أن يسقط الحكم وذلك بعد مرور عام واحد، وفي حالة إن كان الشيك تجاري فقط، كما يمكن أن يسقط الحكم بعد حوالي 3 أعوام، وذلك في حالة قام الساحب بتحرير الشيك دون وجود مال، وفي الحالة الأخيرة يمكن أن يتم إسقاط الحكم، إذا لم يتم المطالبة بالشيك خلال 3 أعوام من تاريخ إصداره.

ما هي المدة التي يسقط فيها حكم الشيك في السعودية

من الجدير بالذكر أن حكم الشيم من دون رصيد يمكن أن يسقط في عدة حالات والتي سبق وذكرناها، ويتم هذا بعد 3 سنوات من أخد المستفيد الشيك من المانح ولم يقم بتقديمه أو المطالبة به.

إن جرائم صرف الشيك من دون رصيد تعد من الجرائم المنتشرة في المملكة العربية السعودية، ولهذا فقد وضعت لها المملكة حد بتحديد قانون ينظم هذه المخالفة من خلال فرض عقوبة لكل من يقوم بهذا الفعل من غرامة مالية والحكم بالسجن.