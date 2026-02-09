الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 11:16 مساءً - في هذا الموعد… الاتحاد السعودي للهجن يعلن عن موعد إقامة مزاد الهجن في العاصمة الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إقامة مزاد الهجن في يومي الثامن عشر والتاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل في ميدان الجنادرية في العاصمة السعودية الرياض.

وذلك وهو المزاد الذي وضع له الاتحاد 29 شرط من أجل الدخول والانضمام له وهي التي تتمثل في 15 شرط للمشتري، على أن يدفع المشتري مبلغ ضمان يصل إلى 10 ألاف ريال سعودي من خلال حوالة بنكية باسم الاتحاد، و14 شرط للبائع وهم الذي يتمثلون في الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والأعراف في المملكة العربية السعودية.

وأشار الاتحاد السعودي إلى ضرورة تكفل المشتري بنقل الهجن في اليوم ذاته، وإن لم يتمكن الشخص من نقله يجب عليها دفع مبلغ 1000 ريال سعودي عن كل يوم، وذلك تكلفة إيواء الهجن لمصلحة لجنة المزاد ويجوز للجنة المزاد عدم تسليم الهجن للمشتري إلا بعد دفع المبالغ المترتبة على تكلفة الإيواء.

بيان الاتحاد السعودي للهجن

وتعمق الاتحاد السعودي للهجن ليتحدث عن حالة امتناع الشخص عن المبلغ المتبقي في حال المزايدة وقال: “في حال رسي المزاد على أي شخص فإنّه يجب عليه أن يدفع باقي المبلغ المتبقي بعد الانتهاء من المزاد مباشرةً على أن تكون أقصّى مدة هي يوم واحد من تاريخ انتهاء المزايدة، وفي حال لم يدفع بقيّة المبلغ خلال المدة المشار لها في هذا البند، فإنّه يعد بذلك في حُكم الممتنع، وبناءً عليه يجوز للجنة المزاد سحب مبلغ الضمان لمصلحتها”.

“في حال امتنع أي شخص رسى عليه المزاد من سداد المبلغ المتبقّي “محل المزايدة” أو في حال عدّ في حُكم الممتنع تقوم لجنة المزاد بسحب الضمان كاملاً لمصلحتها والغاء المزايدة على ذات الهجن”.