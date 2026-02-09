صور دعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين مزخرف 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 11:16 مساءً - صور دعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين مزخرف لمشاركتها، فمع اقتراب شهر رمضان المُبارك يتبادل المسلمون صور لأدعية حتى ينشروا البهجة والسرور بين جميع أفراد الأمة، وكذلك بوستات الأدعية؛ لذا من خلال موقع لحظات نيوز نعرض أفضل صور دعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بعدة أشكال.

صور دعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين مزخرف

توجد مجموعة مميزة من صور دعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بشكل مُزخرف رائع، ونعرض أبرز وأجمل تلك الصور عبر الآتي:

تأتي هذه الصورة بدعاء “اللهم بلغنا رمضان.. وأهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة.. والإسلام والعافية المجللة.. ودفع الأسقام”.

توجد صورة تحتوي على فانوس مُضيئ بنور هادئ ومُريح للعين، ومدون عليها “اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين”.

صورة مميزة تُبرز دعاء “اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين”، وتأتي ببعض الفوانيس المُعلقة من الأعلى بإضاءة خافتة.

صورة تحمل أفضل الأدعية للأهل والأحباب “اللهم بلغنا أنا وعائلتي وكل من أحب شهر رمضان الكريم”.

دعاء اللهم بلغنا رمضان تويتر

يُعد موقع تويتر من ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، ويستخدمه الأفراد في التعبير عن فرحهم وحزنهم، ومع اقتراب رمضان يبدأ انتشار الأدعية، ونذكر منهم ما يلي:

صورة شكلها مزخرف تُبرز دعاء اللهم بلغنا رمضان، وفي الخلفية شكل جامع وهلال وبعض النجوم.

صورة مزخرفة يكثر تداولها على تويتر، وهي تُشير إلى دعاء اللهم بلغنا رمضان شهر الخير، والخلفية عدة كلمات مُزخرفة.

تكون صورة لهلال مسنود على شجرة، وبها دعاء “اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه” بشكل مزخرف.

بوستات دعاء اللهم بلغنا رمضان

يُحب المسلمون نشر بوستات الأدعية قبل حلول شهر رمضان؛ من أجل استقباله بخير الأمور وهي الدعاء، من بوستات الدعاء ما يلي:

اللهم احفظ أمة محمد من الشرور ومن الأمراض والفتن.. اللهم اجعل شهر رمضان خير ومحبة وتكثر فيه البركات والأرزاق.

اللهم اجعل حلول رمضان علينا حلول أمن وسلام.. أسألك العفو والعافية ولا تحرمنا من مغفرتك.. اللهم آمين.

اللهم بقدوم رمضان أنا استودعناك أنفسنا.. وأهلينا وأحبتنا.. والمسلمين أجمعين يا رب العالمين.. فاصرف عنا الوباء والبلاء.

حالات واتس أب اللهم بلغنا رمضان

يشارك المسلمون حالات واتس أب صور دعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين مزخرف، وهذا لنشر البهجة والسرور بين الأهل والأقارب، ومن تلك الحالات الآتي:

اللهم يا فارق الفرقان.. ومنزل القرآن.. خالق الإنسان.. عالم السر والإعلان.. بارك للأمة الإسلامية في رمضان.. واجعله شهر خير وبركات.

اللهم ارفع عن الأمة الإسلامية البلاء.. وبلغنا رمضان الكريم.. وأعنا على صيامه وقيامه دون وباء وحزن.. واكشف عنا سيئ الأسقام.. وأدركنا بلطفك العظيم.

اللهم اجعلنا من المؤمنين الآمنين المطمئنين على طول الزمان.. وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

أفضل الأدعية الرمضانية

بعد النظر إلى صور دعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين مزخرف، فمن الجدير بالذكر أن هناك عدة أدعية أخرى يكثر تداولها في رمضان، ومن أبرزهم ما يلي:

اللهم أسألك أن تبلغنا شهر رمضان الكريم.. أنا وعائلتي وأحبتي في أحسن وأفضل حال يا رب العالمين.

اللهم بلغنا رمضان.. بلاغ قبول وتوفيق.. وجميع أهلنا وأصدقائنا في أطيب حال وسلامة.

اللهم بلغنا رمضان.. وبارك لنا فيه.. واغفر لنا ذنوبنا.. إنك على كل شيء قدير.

يُعد الدعاء في رمضان من الأمور المُحببة في الدين الإسلامي، فالدعاء يساعد على تقريب العبد من رب العباد، ويدعو المسلمون خلال شهر شعبان ليُبلغهم الله شهر رمضان الكريم مع أهلهم وأحبائهم.

أسئلة شائعة

ما هو حكم قول دعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين؟

يجوز، فالدعاء مشروع ما لم يضم إثم أو تعدٍ.

ما هو الرد المناسب على اللهم بلغنا رمضان؟

اللهم آمين، وأعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه.