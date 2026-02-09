افضل مستشفى خاص في الرياض 2026 دليل أفضل مستشفيات الرياض الخاصة وأكبرها 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 09:03 مساءً - ليل

من خلال التعرف على افضل مستشفى خاص في الرياض، يمكننا الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تعمل على تقديم العديد من الخدمات الهامة للمواطنين، ولكن تعتبر الخدمات الطبية هي أهم الخدمات التي يتم تقديمها من خلال المملكة في الوقت الحالي، نظرًا للجودة التي تتمتع بها، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على أهم المستشفيات الخاصة في العاصمة السعودية.

افضل مستشفى خاص في الرياض

تحتوي الرياض على مجموعة مميزة من المستشفيات الخاصة، يمكننا التعرف عليها بشكل أكبر من خلال الفقرات التالية:

1- مستشفى دكتور سليمان الحبيب

تعتبر واحدة من أقدم المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية، لذلك نجد أن لها العديد من الفروع، حيث تمكنت تلك المستشفى من تحقيق السمعة الطيبة من خلال الاعتماد على نخبة من الكوادر الطبية، بالإضافة إلى جودة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها من خلالها من خلال أحدث التقنيات الطبية، ويمكن الذهاب إليها في العنوان التالي حي العليا، 8787 طريق الملك فهد، ويمكن التواصل معهم تليفونيًا من خلال الرقم 0115259999.

2- المستشفى السعودي الألماني

تعتبر تلك المستشفى واحدة من أكثر المستشفيات تميزًا طبقًا للعديد من تقييمات الزوار الذين توجهوا إليها، حيث تحتوي على العديد من الأقسام التي يتم من خلالها العمل على تقديم العديد من الخدمات الطبية فائقة الجودة، يمكن الذهاب إليها من خلال عنوانها القائم في 2616 طريق الملك فهد الفرعي، حي الصحافة، وللمزيد من الاستفسارات يمكن التواصل معها من خلال الهاتف 920007997.

3- مستشفى الدكتور عبد الرحمن المشاري

تمكنت تلك المستشفى من الوصول إلى تقديم مستوى مميز في الخدمات الطبية على مستوى الكثير من الأقسام، حيث تضم في كل تلك الأقسام نخبة مميزة من الأطباء، ويمكن الذهاب إليها من خلال عنوانها القائم في طريق السدرة، حي العليا، ويمكن التواصل معها عن طريق الهاتف من خلال الرقم التالي 920033266.

4- مستشفى النخبة

تعتبر من أفضل المستشفيات الخاصة في الرياض، وذلك من خلال العمل على تقديم العديد من الخدمات الطبية على يد طاقم متخصص من الأطباء والممرضين، وذلك من خلال 33 قسم طبي مختلف، يمكن الوصول إليها من خلال عنوانها ي العليا، على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، ويمكنك العمل على التواصل معها من خلال رقم الهاتف 0114616777.

5- مستشفى الدكتور محمد الفقيه

يمكننا القول إن تلك المستشفى من المستشفيات التي تمكنت من الوصول إلى المكانة المميزة من ضمن المستشفيات الخاصة، حيث إنها تحتوي على العديد من الأقسام الطبية التي يتم من خلالها العمل على تقديم أفضل خدمة على يد نخبة من رجال الطب في المملكة، يمكن الذهاب إلى المستشفى من خلال العنوان القائم في طريق الملك عبدالله، حي الخليج، ويمكن التواصل معها للمزيد من الاستفسارات من خلال الرقم 0114560000.

يمكننا القول إن المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تعمل على تقديم العديد من الخدمات الطبية المميزة للمواطنين، وذلك من خلال مجموعة مميزة من أفضل المستشفيات على المستوى الخاص أو على المستوى الحكومي، مما يساهم في جودة الحياة في المملكة.